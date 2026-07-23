Elektrikli araç MTV 2026: Hangi model ne kadar MTV ödenecek? Togg ve Tesla MTV ücretleri
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son günler! Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyeceğini, nereden ve nasıl ödeyeceğini merak ediyor. Elektrikli araç sahipleri ise MTV konusunda biraz daha avantajlı durumda. İşte elektrikli otomobiller için kalem kalem MTV oranları. Togg ve Tesla sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Araç sahipleri için yılda iki taksit halinde ödenene Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksiti için son günler yaklaşıyor. Elektrikli araçlar için MTV farklı hesaplanıyor. Elektrikli otomobillerde MTV aracın yaşı, gücü ve araç değerine göre belirleniyor. MTV elektrikli araçlar için içten yanmalı modellerin yüzde 25 yani 4’te 1’i oranında uygulanıyor. Örneğin 20 bin TL'lik MTV çıkıyorsa elektrikli araç sahibi 5 bin TL ödeyecek.
MTV İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
2026 yılı MTV ikinci taksit son ödeme tarihi 31 Temmuz 2026 Perşembe olarak belirlendi. Temmuz ayında ödenmesi gereken ikinci taksiti zamanında yatırmayan araç sahipleri için günlük gecikme faizi uygulanıyor.
TOGG VE TESLA NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
Çift motorlu Togg T10X 4More ve Togg T10F 4More modellerinin MTV’si 62 bin 888 TL. Model Y Performans’ın ise 68.603. İkinci altı aylık ödenmesi gereken tutar ise 31 bin 444 TL.
Tek motorlu Togg modelleri ve Tesla Model Y model araç sahipleri ise 17 bin 504 TL ödenecek. 8 bin 752 Temmuz ayında ödenmesi gereken MTV taksiti.
83 kW güce sahip Citroen e-C3 modeli için ise 3.007 TL’lik bir MTV ödenecek. İkinci taksit ödemesi 1.503,50 TL olacak.
|1-3 Yaş Elektrikli Otomobiller İçin MTV Oranları
|Araç Değeri
|Motor Gücü (kW)
|MTV (TL)
|309.100 TL’yi geçmeyen
|70 kW altı
|1.437
|71–85 kW
|2.504
|309.100 TL – 541.500 TL arasında
|70 kW altı
|1.579
|71–85 kW
|2.755
|541.500 TL üstü
|70 kW altı
|1.725
|71–85 kW
|3.007
|775.100 TL’yi geçmeyen
|86–105 kW
|4.868
|106–120 kW
|7.669
|775.100 TL üstü
|86–105 kW
|5.312
|106–120 kW
|8.368
|968.100 TL’yi geçmeyen
|121–150 kW
|11.506
|968.100 TL üstü
|121–150 kW
|12.554
|1.937.500 TL’yi geçmeyen
|151-180 kW
|16.043
|181-210 kW
|24.436
|1.937.500 TL üstü
|151-180 kW
|17.504
|181-210 kW
|26.660
|3.101.800 TL’yi geçmeyen
|211-240 kW
|38.421
|3.101.800 TL üstü
|211-240 kW
|41.917
|3.683.200 TL’yi geçmeyen
|241 kW ve üstü
|62.888
|3.683.200 TL üstü
|241 kW ve üstü
|68.603