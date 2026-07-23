2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son günler! Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyeceğini, nereden ve nasıl ödeyeceğini merak ediyor. Elektrikli araç sahipleri ise MTV konusunda biraz daha avantajlı durumda. İşte elektrikli otomobiller için kalem kalem MTV oranları. Togg ve Tesla sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

Araç sahipleri için yılda iki taksit halinde ödenene Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksiti için son günler yaklaşıyor. Elektrikli araçlar için MTV farklı hesaplanıyor. Elektrikli otomobillerde MTV aracın yaşı, gücü ve araç değerine göre belirleniyor. MTV elektrikli araçlar için içten yanmalı modellerin yüzde 25 yani 4’te 1’i oranında uygulanıyor. Örneğin 20 bin TL'lik MTV çıkıyorsa elektrikli araç sahibi 5 bin TL ödeyecek.

MTV İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2026 yılı MTV ikinci taksit son ödeme tarihi 31 Temmuz 2026 Perşembe olarak belirlendi. Temmuz ayında ödenmesi gereken ikinci taksiti zamanında yatırmayan araç sahipleri için günlük gecikme faizi uygulanıyor.

Elektrikli araç MTV 2026: Hangi model ne kadar MTV ödenecek? Togg ve Tesla MTV ücretleri

TOGG VE TESLA NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Çift motorlu Togg T10X 4More ve Togg T10F 4More modellerinin MTV’si 62 bin 888 TL. Model Y Performans’ın ise 68.603. İkinci altı aylık ödenmesi gereken tutar ise 31 bin 444 TL.

Tek motorlu Togg modelleri ve Tesla Model Y model araç sahipleri ise 17 bin 504 TL ödenecek. 8 bin 752 Temmuz ayında ödenmesi gereken MTV taksiti.

83 kW güce sahip Citroen e-C3 modeli için ise 3.007 TL’lik bir MTV ödenecek. İkinci taksit ödemesi 1.503,50 TL olacak.

1-3 Yaş Elektrikli Otomobiller İçin MTV Oranları Araç Değeri Motor Gücü (kW) MTV (TL) 309.100 TL’yi geçmeyen 70 kW altı 1.437 71–85 kW 2.504 309.100 TL – 541.500 TL arasında 70 kW altı 1.579 71–85 kW 2.755 541.500 TL üstü 70 kW altı 1.725 71–85 kW 3.007 775.100 TL’yi geçmeyen 86–105 kW 4.868 106–120 kW 7.669 775.100 TL üstü 86–105 kW 5.312 106–120 kW 8.368 968.100 TL’yi geçmeyen 121–150 kW 11.506 968.100 TL üstü 121–150 kW 12.554 1.937.500 TL’yi geçmeyen 151-180 kW 16.043 181-210 kW 24.436 1.937.500 TL üstü 151-180 kW 17.504 181-210 kW 26.660 3.101.800 TL’yi geçmeyen 211-240 kW 38.421 3.101.800 TL üstü 211-240 kW 41.917 3.683.200 TL’yi geçmeyen 241 kW ve üstü 62.888 3.683.200 TL üstü 241 kW ve üstü 68.603

Haberle İlgili Daha Fazlası