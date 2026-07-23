Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 2. taksit için son hafta: Nereden nasıl ödenir? Hangi banka kaç taksit yapıyor?
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri için son gün yaklaşıyor. Araç sahipleri “MTV nereden ödenir?”, “Kim ne kadar ödeyecek?” ve “Son ödeme günü ne zaman?” sorularına cevap ararken, ödeme yöntemleri ve bankaların sunduğu taksit kampanyaları merak konusu oldu.
Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen takvime göre MTV, her yıl olduğu gibi iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor.
MTV İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ EN ZAMAN?
2026 yılı MTV 2. taksit son ödeme tarihi 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Temmuz ayında ödenmesi gereken ikinci taksiti zamanında yatırmayan araç sahipleri için günlük gecikme faizi uygulanıyor.
MTV NEREDEN NASIL ÖDENİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri birçok farklı kanaldan yapılabiliyor:
-Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi (gib.gov.tr)
-GİB Mobil uygulaması
-Bankaların internet şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları
-Vergi daireleri
-Yetkili banka şubeleri
-Bazı PTT şubeleri
Plaka, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası bilgileriyle sorgulama yapılarak ödeme gerçekleştirilebiliyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İNDİRİMİ BULUNUYOR MU?
Elektrikli araçlar için MTV farklı hesaplanıyor. MTV elektrikli araçlar için içten yanmalı modellerin yüzde 25 yani 4’te 1’i oranında uygulanıyor. Örneğin 20 bin TL'lik MTV çıkıyorsa elektrikli araç sahibi 5 bin TL ödeyecek.
MTV’YE HANGİ BANKALAR TAKSİT YAPIYOR?
|Banka
|Kart
|Faizsiz Taksit
|Taksit Limiti
|Enpara
|(Belirtilmemiş)
|6
|15.000 TL'ye kadar
|Denizbank
|Bonus
|3
|100 TL - 2.000.000 TL arası
|Garanti BBVA
|Bonus
|3
|(Belirtilmemiş)
|Maximum Kart
|(Belirtilmemiş)
|3
|(Belirtilmemiş)
|Halkbank
|Paraf Kart
|3
|(Belirtilmemiş)
|Halkbank
|Paraf Kart (Troy)
|4
|(Belirtilmemiş)
|TEB
|Bonus
|4
|250.000 TL'ye kadar
|Ziraat Bankası
|BankKart
|4
|(Belirtilmemiş)
|Vakıfbank
|WorldCard
|3
|500.000 TL'ye kadar
|Akbank
|Axess
|3
|2.000 TL - 1.000.000 TL arası
|İş Bankası
|Maximum Kart
|3
|(Belirtilmemiş)
|Türkiye Finans
|Happy Kart
|3
|50.000 TL'ye kadar
|Albaraka
|(Belirtilmemiş)
|3
|(Belirtilmemiş)
|Kuveyt Türk
|SağlamKart
|3
|(Belirtilmemiş)
|ING
|(Belirtilmemiş)
|4
|(Belirtilmemiş)