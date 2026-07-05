Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla estetik operasyon geçirdiğini açıkladı.

Hastane odasında çekilen fotoğrafını yayımlayan 74 yaşındaki şarkıcı, operasyon sonrası ilk değerlendirmesini de takipçileriyle paylaştı.

Bugüne kadar estetik işlemlere mesafeli yaklaştığını belirten Ersoy, yaş almanın hayatın doğal bir parçası olduğunu dile getirdi. Ünlü isim, uzun yıllar boyunca en yaygın estetik uygulamalardan biri olan botoksu dahi yaptırmadığını söyledi.

Paylaşımında takipçilerine seslenen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."