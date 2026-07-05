İhlas Haber Ajansı • Karaman
Bariyer ok gibi saplandı, feci kazada araçtan sağ çıktı
Karaman'da kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada sürücü yaralandı.
Karaman-Mersin kara yolunun 30. kilometresinde, 20 yaşındaki M.A. idaresinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan otomobil parçalanırken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve trafik polisleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.
HASTANELİK OLDU
Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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