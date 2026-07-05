Yeni hava durumu raporlarını yayınlayan Meteoroloji ve AKOM’dan farklı uyarılar peş peşe geldi. Yurt genelinde bulutlu havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji 9 ili sağanak için uyarırken, AKOM İstanbul’da yeni haftada yağış olmayacağını belirtti. İşte son uyarılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

9 İLİ SIRALADI

Hava sıcaklığında nemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, bazı bölgelerde hem rüzgarın hem de sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Bugünkü haritaya göre Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay, Konya’da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Güneş gitti, sağanak geri döndü! Meteoroloji’den yeni rapor: 9 ile birden uyarı

BİR SAĞANAK UYARISI DAHA

Meteoroloji uyarında şöyle denildi:

Trakya, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu (Erzurum ve Ardahan hariç) ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE’DE RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Güneş gitti, sağanak geri döndü! Meteoroloji’den yeni rapor: 9 ile birden uyarı

GÜNÜN SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 İstanbul Parçalı ve çok bulutlu 29 İzmir Parçalı bulutlu 35 Adana Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34 Antalya Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 30 Samsun Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 27 Erzurum Parçalı ve çok bulutlu 26 Diyarbakır Parçalı ve az bulutlu 38

Güneş gitti, sağanak geri döndü! Meteoroloji’den yeni rapor: 9 ile birden uyarı

AKOM: YENİ HAFTADA YAĞIŞ YOK

Öte yandan bir uyarı da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi. AKOM açıklamasında “İstanbul'da yeni haftada yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Salı gününe kadar kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların hafta boyunca 30-32°C aralığında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor” denildi.

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