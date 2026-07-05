Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İstanbul'da verdiği açık hava konserinde yakın zamanda hayatını kaybeden dostu Alexi'yi anarken duygusal anlar yaşadı. Sahnede gözyaşlarına hakim olamayan isim, dostunu anarken yaptığı konuşmayla izleyicileri duygulandırdı.

Ziynet Sali, İstanbul'da gerçekleştirdiği açık hava konserinde duygu dolu anlar yaşadı. Yakın zamanda ölen "Alexi" isimli dostunu sahnede anan sanatçı, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

"EMİNİM BURADADIR VE BİZİ DİNLİYORDUR"

İstanbul'daki Vadi Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan Sali, repertuvarındaki şarkıları seslendirdiği sırada duygusal anlar yaşadı. Kendisine yakınlığıyla bilinen ve kısa süre önce hayatını kaybeden dostu Alexi'yi anan sanatçı, konuşması sırasında zaman zaman duygulanarak sözlerini güçlükle tamamladı.

Sali, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur yine... 'Siz çok iyiydiniz' diyordur" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından gözyaşlarını silmek için kısa bir süre arkasını dönen sanatçıya, salondaki izleyiciler alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Konser bir anda hüzne büründü! Ziynet Sali dostunu anarken gözyaşlarını tutamadı

"BİR TANECİK HAYATIMIZ VAR"

Duygusal anların ardından konserine devam eden Sali, hayatın değerine dikkat çekerek dinleyicilere teşekkür etti. Sanatçı, "Neyse çok duygusal oldu... O yüzden bir tanecik hayatımız var. Bu bir tanecik hayatınızda, bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sali'nin konser sırasında yaşadığı duygusal anlar izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler de kısa sürede yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, sanatçıya destek ve taziye mesajları paylaştı.

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