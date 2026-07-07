Nevşehir'de otomobilini satmak isteyen bir vatandaş, ekspertiz incelemesinde aracın şase numarasının değiştirilmiş olabileceğinin belirlenmesi üzerine büyük şok yaşadı. Polis ekipleri tarafından trafikten men edilen araç kriminal incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de otomobilini satmak isteyen bir vatandaş, ekspertiz incelemesinde aracın şase numarasının değiştirilmiş olabileceğinin belirlenmesi üzerine büyük şok yaşadı.

RUHSAT VE SİSTEM BİLGİLERİ UYUŞMADI

Edinilen bilgiye göre, İsmail C., 2024 yılında Kayseri'den satın aldığı 06 GSE 97 plakalı otomobilini satmak üzere alıcı ile anlaştı. Satış işlemleri öncesinde araç oto ekspertiz merkezine götürüldü. Ekspertiz incelemesinde aracın ruhsat bilgilerinde 2012 model olarak kayıtlı olduğu, sistem sorgulamasında ise 2011 üretim yılına ait bilgiler bulunduğu belirlendi.

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ŞASE NUMARASINDAKİ ÇELİŞKİ SONRASI POLİS DEVREYE GİRDİ

Yapılan detaylı kontrollerde aracın fiziksel özelliklerinin ise 2013 model ile uyumlu olduğu tespit edildi. İncelemeyi yapan ekspertiz uzmanları, aracın şase numarasının bulunduğu bölümde kazıma işlemi yapıldığını ve yeniden şase numarası işlendiğini belirledi. Ayrıca aracın elektronik beyin (ECU) sisteminde kayıtlı şase numarası ile gövde üzerindeki şase numarasının birbirinden tamamen farklı olduğu tespit edildi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı.

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ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İlk incelemede şase numarasının değiştirilmiş olduğu değerlendirilirken, araç trafikten men edilerek kriminal incelemeye alındı. Aracı yaklaşık 2 yıl önce satın alan İsmail C.'nin, satın alma sırasında ekspertiz yaptırmadığı ve araçtaki değişikliklerden haberdar olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, ikinci el araç satın alacak vatandaşların benzer mağduriyetler yaşamamaları için satış öncesinde mutlaka kapsamlı ekspertiz yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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