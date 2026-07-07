Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik açıklamaların "çatışmacı" nitelikte olduğunu söyledi. Peskov, Kremlin'in zirveden gelecek tüm bilgi ve haberleri yakından takip ettiğini belirtti.

Dünyanın gözü başkentteki tarihi zirveye çevrilirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 yıl aradan sonra Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMALAR 'ÇATIŞMACI' NİTELİKTE

Peskov, Ankara'da gerçekleşen zirvenin Rusya tarafından büyük bir ilgiyle takip edildiğini belirtti. Zirveyi yakından takip edeceklerini belirten Peskov, Rusya açısından 'büyük önem taşıdığını' söyledi. Yetkili, Rusya'nın zirve öncesinde Moskova ile ilgili birçok açıklama duyduğunu ve bu açıklamaların diyalog veya yapıcı işbirliğini hedeflemekten ziyade 'çatışmacı' nitelikte olduğunu belirtti.

Tarihi zirve öncesi Kremlinden mesaj: Rusyaya yönelik açıklamalar çatışmacı nitelikte

Peskov, "Bu zirveye hazırlıklar bağlamında ülkemizle ilgili birçok açıklama duyduk. Ne yazık ki, bunlar yapıcı etkileşim ve diyalogla ilgili açıklamalar değil, daha ziyade çatışmacı nitelikteki açıklamalardı," dedi. "Bakalım tüm bunların sonucunda hangi belgeler ortaya çıkacak, hangi açıklamalar yapılacak, hangi evraklar imzalanacak ve görüşmeler sırasında neler söylenecek," diye ekledi.

RUSYA ÖZEL OPERASYONLARINA DEVAM EDECEK

Peskov ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya ek silah teslimatlarının, Rusya'nın hedeflerine ulaşana kadar "özel askeri operasyonuna" devam etmesini engellemeyeceğini söyledi.

Peskov, Ukrayna'nın hem savunma hem de saldırı amaçlı yeni silah türleri talep ettiğini öne sürerek, "Bu durum, Rusya'nın hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyonun devam etmesini hiçbir şekilde engelleyemez," diye vurguladı.

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