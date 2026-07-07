Çanakkale Ayvacık’ta bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Büyükhusun köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Çanakkalede orman yangını!

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkalede orman yangını!

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