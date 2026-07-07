Dünyanın gözü bugün başkent Ankara'daki 36. NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda... Tarihi zirve kapsamında 7-8 Temmuz'da Ankara'yı ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik protokolüne ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre Trump'ın tuvalet atıkları özel bir ekip tarafından toplanarak ABD'ye götürülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ABD Başkanı Donald Trump, bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. ABD Başkanı'nın öğle saatlerinde Ankara'da olması bekleniyor.

Ankara'da gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaret hazırlıklarına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Trump, Türkiye'ye yaklaşık 1.400 kişiden oluşan geniş bir heyetle gelirken, ekipte güvenlik amacıyla özel görev üstlenen personel de yer alıyor.

Trump'ın Ankara ziyaretinde olağanüstü tedbirler! Tuvalet atıkları bile ABD'ye götürülecek

TUVALET ATIKLARI ABD'YE GERİ GİDECEK

Haberde, Trump'ın tuvalet atıklarının Türkiye'de bırakılmayacağı ve özel ekip tarafından muhafaza edilerek ABD'ye geri götürüleceği öne sürüldü. İddiaya göre bu uygulamanın amacı, biyolojik örneklerin yabancı ülkeler tarafından incelenmesi ve başkanın sağlık durumuna ilişkin bilgi elde edilmesi ihtimalini ortadan kaldırmak.

Trump'ın Ankara ziyaretinde olağanüstü tedbirler! Tuvalet atıkları bile ABD'ye götürülecek

KUZEY KORE LİDERİ DE KENDİ TUVALETİNİ YANINDA BULUNDURUYOR

Benzer güvenlik uygulamalarının daha önce de farklı liderler tarafından tercih edildiği biliniyor. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yurt dışı ziyaretlerinde biyolojik atıklarının başka ülkelerin eline geçmesini önlemek amacıyla kendi tuvaletini yanında bulunduruyor.

Öte yandan benzer bir tartışma 2022 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova ziyareti sırasında da yaşanmıştı. Reuters'a konuşan kaynaklar, Macron'un Rus yetkililerin talep ettiği PCR testini kabul etmediğini, bunun gerekçesinin ise DNA örneğinin Rus makamlarının eline geçebileceğine yönelik güvenlik kaygıları olduğunu belirtmişti.

Trump'ın Ankara ziyaretiyle ilgili söz konusu uygulamaya ilişkin ise ABD makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

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