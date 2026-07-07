Ankara, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanırken, zirve öncesi yaşanan ilginç bir an sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya geçiş yapan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi'nin, kendisine ikram edilen küçük su şişesini ilk anda mum sanması sosyal medya gündemine oturdu.

Türkiye, uluslararası diplomasi açısından son yılların en önemli organizasyonlarından biri olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO'nun geleceği, küresel güvenlik politikaları ve bölgesel tehditlerin masaya yatırılacağı kritik zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları, bakanlar ile üst düzey heyetler peş peşe Ankara'ya geliyor.

32 NATO üyesi ülkenin liderlerinin katılacağı zirvede, ittifakın ortak savunma politikalarının yanı sıra Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerindeki güvenlik gelişmeleri de kapsamlı şekilde ele alınacak. NATO üyelerinin yanı sıra AP4 ülkeleri olarak bilinen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de toplantılarda yer alacak.

İstanbul Havalimanında ilginç anlar! Japon bakana ikram edildi, şaşkınlığı olay oldu

SUYU MUM ZANNETTİ

Zirve kapsamında Türkiye'ye gelen isimlerden biri olan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Kouzimi ise İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı ilginç bir anla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ankara'ya hareket etmeden önce kendisine ikram edilen küçük su şişesini inceleyen Kouzimi, şişeyi ilk anda mum zannetti.

İstanbul Havalimanında ilginç anlar! Japon bakana ikram edildi, şaşkınlığı olay oldu

"İLK KEZ GÖRDÜM"

Kısa süre sonra bunun küçük boy bir su bardağı olduğunu fark eden Japon bakanın şaşkınlığı dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk başta mum sandım maden suyu şişesiymiş. Bunu ilk kez gördüm." ifadelerini kullanan Kouzimi'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum yağdı. Kullanıcılar, bakanın samimi tepkisini eğlenceli yorumlarla değerlendirirken görüntüler günün en çok konuşulan içerikleri arasına girdi.

İstanbul Havalimanında ilginç anlar! Japon bakana ikram edildi, şaşkınlığı olay oldu

Öte yandan tarihi zirve kapsamında çok sayıda lider de Ankara'ya ulaşmaya devam ediyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na gelirken, kendisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar karşıladı. Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics de Ankara'ya ulaşırken, resmi karşılama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından gerçekleştirildi.

BAKAN FİDAN, ABD'Lİ SENATÖRLERİ KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirve öncesinde ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen ile Senatörler Christopher Coons, Dick Durbin, Mike Rounds ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmede NATO gündemi, bölgesel güvenlik konuları ve Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.

İstanbul Havalimanında ilginç anlar! Japon bakana ikram edildi, şaşkınlığı olay oldu

Öte yandan zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın da öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor. Trump'ın ziyaretiyle birlikte Türkiye, yaklaşık 17 yıl aradan sonra görevdeki bir ABD başkanını ağırlamış olacak. Türkiye'ye son başkanlık ziyareti ise Nisan 2009'da Barack Obama tarafından gerçekleştirilmişti.

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