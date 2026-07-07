Anadolu Gençlik Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi, 20 hafta boyunca sabah namazı buluşmasına gelen 300 çocuğu bisikletle ödüllendirdi.

Anadolu Gençlik Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi, 20 hafta boyunca sabah namazı buluşmasına gelen 300 çocuğu bisikletle ödüllendirdi. Program kapsamında yaklaşık 800 çocuğa hediyeler verildi.

Ödüllerini teslim alan çocuklar, bisiklet turu yaptı.

İLK PEDALLAR FİLİSTİNLİLER İÇİN ÇEVRİLDİ

Programın bu sene üçüncüsünü yaptıklarını belirten AGD Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Ali İhsan Er, 20 hafta boyunca ilçenin farklı mahallelerindeki 20 camide buluştuklarını söyledi.

Sabah namazıyla gelen yüzlerce bisiklet ödülü... Pedallar Filistin için çevrildi

Er, "Bisikletler zamanla eskir. Ancak Rabb’imizin bu gençlerimize vereceği mükâfatlar bakidir. Bu bisikletlerin zekâtı, ilk pedalın Özgür Filistin için çevrilmesidir" diye konuştu.

Sabah namazıyla gelen yüzlerce bisiklet ödülü... Pedallar Filistin için çevrildi

Çocukların bisikletlerine astıkları "Filistin'e selam" mesajları dikkatlerden kaçmadı.

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