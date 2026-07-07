Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Trump'ın, "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız." açıklaması gün içinde yatay seyreden piyasalarda hareketliliği artırırken, Borsa İstanbul'da yükseliş ivme kazandı.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Borsa İstanbul'da gün içindeki piyasa hareketliliğini artırdı.

Dünyanın önemli liderlerinden biri olan ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede Trump'ın, "CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız" açıklamasıyla birlikte yatay seyreden piyasalar kritik mesajın ardından sert bir yükseliş grafiği yakaladı.

"ERDOĞAN HARİKA BİR LİDER"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Harika bir lider, tüm dünyada saygı görüyorsunuz ve en başından beri kimyamız çok uyuştu." ifadelerini kullandı. Trump, görüşmenin ardından savunma sanayisine yönelik de önemli mesajlar verdi.

Yaptırımlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "F-35 konusunda bir karar vereceğiz. Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz. Dostlarımıza yaptırım uygulamayı biz de istemiyoruz, CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız. Türkiye birçok ülkeden daha sadık bir müttefik oldu." dedi.

NATO zirvesi piyasaları hareketlendirdi! Trump ve Erdoğandan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-35 dosyasının yeni bir konu olmadığını vurgulayarak, "Biz 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Bu zirveden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Liderler ayrıca İran ile ilişkiler ve Gazze'de barışın tesisi konularını da masaya yatırdıklarını belirtti.

Savaşın gölgesinde ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Borsa İstanbul güne karışık bir seyirle başladı.

BIST 100 endeksi, küresel gerilimlerin etkisiyle güne yüzde 0,12 düşüşle 14.407,91 puandan başladı. Günün ilk yarısında toparlanma eğilimi gösteren endeks, saat 13.00 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 14.429,91 puana yükselirken, ilk yarıda işlem hacmi 69,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BIST 100 ENDEKSİ YÜZDE 1'İN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarına ilişkin "Yaptırımları kaldıracağız." açıklamasının ardından piyasalarda alımlar hız kazandı. Borsa İstanbul'da yükseliş ivme kazanırken, BIST 100 endeksi saat 16.20 itibarıyla yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 14.590 puana kadar yükseldi. Bankacılık ve holding endeksleri de yükselişe öncülük etti.

NATO Zirvesi'nden gelen açıklamaların ardından piyasalarda oluşan olumlu görünümün önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceği ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

NATO zirvesi piyasaları hareketlendirdi! Trump ve Erdoğandan önemli açıklamalar

Piyasa analistleri, NATO Zirvesi'nden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını günün ilk saatlerinden itibaren dile getiriyordu. Zirveden gelen mesajların ardından piyasalarda olumlu fiyatlamalar öne çıktı.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının ardından teknik görünümü güçlenen BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan seviyelerinin önemli destek konumuna geldiğini belirtirken, yükseliş eğiliminin sürmesi halinde 14.700 puanın bir sonraki hedef olarak izlenebileceğini ifade ediyor.

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