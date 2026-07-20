CHP’de mutlak butlan kararının ardından bölünmeye adım adım yaklaşılırken kritik haftaya girildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yol ayrımına gelirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündemi bambaşka.

Bölge Adliye Mahkemesi, mutlak butlan kararını 56 gün sonra Yargıtay’a gönderirken, temyiz incelemesinin 1 Eylül sonrasına kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÖZEL’İN GERİ DÖNÜŞ UMUDU KALMADI

CHP’deki koltuğuna geri dönüş için umudu kalmayan Özgür Özel kurmaylarıyla yeni partiyi görüşecek. Bu hafta önce kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya gelecek olan Özel, daha sonra yine kendi döneminin PM ve MYK’sını toplayacak. Özel’in daha sonra kendisini destekleyen milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. Bir dizi toplantının ardından Özel’in yeni parti için somut adım atması bekleniyor. Ayrıca Özel, yeni partinin il ve ilçe örgütlenmelerinde CHP yönetimi tarafından görevden alınan ve ihraç edilen il-ilçe başkanlarına tekrar görev verecek.

CHP'nin tepesinde farklı gündemler! Özel'in derdi yeni parti, Kılıçdaroğlu'nun terör

LOGO İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Özgür Özel cephesinin yeni partinin Genel Merkezi için Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki bir binayı tuttuğu iddia edilirken, tadilat çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Özel’in kurmayları, tüzük ve parti programının yazım aşamasının da tamamlanmak üzere olduğunu, parti logosu için çalışmaların da devam ettiğini ifade ediyor.

CHP'nin tepesinde farklı gündemler! Özel'in derdi yeni parti, Kılıçdaroğlu'nun terör

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KILIÇDAROĞLU’NUN GÜNDEMİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Öte yandan kurultay süreci için örgütlerdeki revizyonu sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta gündeminde Terörsüz Türkiye bulunuyor. Bugün (Pazartesi) Genel Merkez'de basın toplantısı düzenlemesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun, Terörsüz Türkiye sürecinin partiler üstü bir mesele olduğu, hassasiyetler gözetilerek gerekli yasal adımların bir an önce atılması ve tüm siyasi partilerin bu süreçte ortak hareket etmesi gerektiği yönünde mesajlar vereceği öğrenildi.

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