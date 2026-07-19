CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan görev değişikliklerinin devam edeceği öne sürüldü. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, temmuz ayı sonunda il başkanlarıyla bir araya gelecek ve mazeretsiz şekilde toplantıya katılmayan isimler görevden alınacak.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yaşanan değişim süreci devam ediyor. Parti kulislerinden gelen bilgilere göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde hem Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirecek hem de il başkanlarını kapsayan kritik bir toplantıya başkanlık edecek.

Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesinin ardından şimdiye kadar 52 il başkanı görevden alındı. İddialara göre, Parti yönetiminin önümüzdeki süreçte yeni görev değişikliklerine de devam edebileceği belirtiliyor.

MYK BU HAFTA TOPLANIYOR

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bu çarşamba günü toplanacak. Toplantıda bazı il başkanları hakkında yeni görevden alma kararlarının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

İL BAŞKANLARINA KRİTİK TOPLANTI

Temmuz ayının sonunda yapılması planlanan il başkanları toplantısına ise tüm il başkanlarının davet edileceği öğrenildi. İddiaya göre, geçerli bir mazeret bildirmeden toplantıya katılmayan il başkanları görevden alınacak.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bu hafta "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan İmralı Süreci'ne ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesinin de beklendiği ifade edildi.

Habertürk muhabiri Mahir Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Ayrıca çarşamba günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılacak. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor. Temmuz ayının sonunda ise Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya tüm il başkanları davet edilecek. Geçerli bir mazereti olmadığı hâlde toplantıya katılmayan il başkanlarının görevden alınacağı kaydediliyor."

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