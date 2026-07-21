Türkiye ile KKTC denizlerinde gemi trafiğini 7/24 izleyecek Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hizmete açıldı. Bakan Uraloğlu, sistemle Mavi Vatan'daki çıkarların daha etkin korunacağını ve deniz trafiğinin kesintisiz takip edileceğini söyledi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz sınırlarında güvenliği sağlamak maksadıyla başlatılan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri sisteminin açılış töreni gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık olarak hayata geçirdikleri proje ve çalışmaların, Türkiye’nin denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıdığını, Türkiye’yi denizcilikte karar verici ülkeler arasında saygın bir konuma yükselttiğini ifade etti.

Denizleri COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleri ile dinlediklerini, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri ile yönettiklerini, tüm gemileri kıyılardan 1000 deniz mili mesafeye kadar izlediklerini ifade etti.

Süveyş Kanalı'ndan Anzak Denizi'ne kadar her yer takipte: Denizlerdeki hâkimiyetimizi büyütecek sistem devrede

Uraloğlu “Proje ile Mavi Vatanımızda çıkarları koruyacak, KKTC çevresi ile ülkemiz arasında deniz trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Proje kapsamında; Gazimağusa’da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ni kurduk. Dipkarpaz, Sadrazamköy ve Çayırova’daki insansız Trafik Gözetleme İstasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe’de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi verileri ile Kantara’daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık” diye konuştu.

Süveyş Kanalı'ndan Anzak Denizi'ne kadar her yer takipte: Denizlerdeki hâkimiyetimizi büyütecek sistem devrede

Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre bugün Türkiye; 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imal ve çekek yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biri konumunda bulunuyor. Türkiye aynı zamanda 2007’de kurulan, 2023’te güncellenen, 2025’te ise tarihsel iz ve mobil uygulama özellikleriyle güçlendirilen Ulusal Otomatik Tanımlama Sisteminde 27 baz istasyonu ile Ege’den Anzak Denizi’ne, güneyde Süveyş Kanalı’na kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

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