Derbide kendini de Fenerbahçe'yi de yaktı: Ederson sezonu kapattı!
Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup oldukları derbi maçtaki hareketleri olay olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, kritik maçın bitimine yarım saat kala kırmızı kart görerek sadece kulübünü zorda bırakmadı, kendini de yaktı.
- Ederson, RAMS Park'ta 23'üncü dakikada itirazdan sarı kart gördü ve 62'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
- Kırmızı kart sonrası gergin tavırlarına devam eden Ederson, soyunma odasına giderken VAR monitörüne vurdu ve çıkış panolarını kırdı.
- Ederson'ın raporlara göre en az 3 maç ceza alması bekleniyor.
- Maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ederson, taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür diledi.
- Ederson, kırmızı kart kararına katılmadığını ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü belirtti, haksızlığa uğradıklarına inandığını söyledi.
- Sahadan çıkarken sinirle VAR kabinine ani bir hareket yaptığını ve bunu yapmaması gerektiğini ifade etti.
RAMS Park'ta 23'üncü dakikada itiraz gerekçesiyle gördüğü sarı kart sonrası hakem Yasin Kol ile kafa kafaya gelen Ederson, ikinci yarıda da sakin kalamadı. Galatasaray'ın kazandığı penaltıda uyarılara rağmen yerine geçmeyen Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki file bekçisi, 62'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
3 MAÇ CEZA YOLDA
Kırmızı kartın ardından gergin tavırlarına devam eden ve Yasin Kol'un kulağına bir şeyler söyleyen Ederson, soyunma odasına giderken VAR monitörüne şiddetli bir şekilde vurdu. Koridorlarda çıkış panolarını kıran Brezilyalı file bekçisinin, raporlara göre en az 3 maç ceza alması bekleniyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerini stat hoparlöründen verdi: Böylesi daha güzel!
ÖZÜR DİLEDİ
Fenerbahçe'yi "şampiyonluk derbisi"nde eksik bırakan Ederson, maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yıllık 11 milyon euro garanti ücret alan Brezilyalı kaleci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Sahadan çıkarken, sinirle VAR kabinine doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum.