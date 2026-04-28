Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup oldukları derbi maçtaki hareketleri olay olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, kritik maçın bitimine yarım saat kala kırmızı kart görerek sadece kulübünü zorda bırakmadı, kendini de yaktı.

RAMS Park'ta 23'üncü dakikada itiraz gerekçesiyle gördüğü sarı kart sonrası hakem Yasin Kol ile kafa kafaya gelen Ederson, ikinci yarıda da sakin kalamadı. Galatasaray'ın kazandığı penaltıda uyarılara rağmen yerine geçmeyen Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki file bekçisi, 62'nci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Ederson'un kırmızı kart gördüğü an.

3 MAÇ CEZA YOLDA

Kırmızı kartın ardından gergin tavırlarına devam eden ve Yasin Kol'un kulağına bir şeyler söyleyen Ederson, soyunma odasına giderken VAR monitörüne şiddetli bir şekilde vurdu. Koridorlarda çıkış panolarını kıran Brezilyalı file bekçisinin, raporlara göre en az 3 maç ceza alması bekleniyor.

ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe'yi "şampiyonluk derbisi"nde eksik bırakan Ederson, maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ederson'un "özür" paylaşımı

Yıllık 11 milyon euro garanti ücret alan Brezilyalı kaleci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Sahadan çıkarken, sinirle VAR kabinine doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum.

Haberle İlgili Daha Fazlası