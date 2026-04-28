İki takım da isyan etti, MHK beğendi: Yasin Kol'un derbi notu belli oldu
Galatasaray'ın puan farkını 7'ye çıkarıp şampiyonluk yolunda dev bir adım attığı derbi maç sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), 2 kulübün de tepkisini çeken Yasin Kol'un performansından memnun kaldığı öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında RAMS Park'ta oynanan derbi maçta lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. İki takım lehine birer penaltı veren Yasin Kol, sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Ederson'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Tartışmalı pozisyonlarıyla çok konuşulan mücadeleye dair MHK'nın düşünceleri ortaya çıktı.
MHK, YASİN KOL'DAN MEMNUN
MHK'nın, FIFA kokartı olmamasına rağmen derbiye atandığı için Galatasaray'ın tepkisini çeken, Fenerbahçe'nin de maç sonu hedef aldığı Yasin Kol'un, "eksiksiz ve hatasız bir maç yönettiğini düşünmediği" ancak "38 yaşındaki hakemin performansından genel olarak memnun kaldığı" belirtildi.
"YÜKSEK NOT VERİLDİ"
HT Spor'dan Ata Selçuk, "Merkez Hakem Kurulu, Yasin Kol’un performansından oldukça memnun ve Yasin Kol’a yüksek bir not verildiğini öğrendik. Tabi ki eksiksiz, hatasız bir maç yönettiği anlamına gelmiyor ama MHK genel olarak performansından memnun. Görüşmelerimden aldığım izlenime göre, gelecek hafta da Yasin Kol’a yine önemli maçlardan birinde görev verilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.