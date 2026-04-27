Süper Lig'de Galatasaray'a 3 golle kaybedilen derbi sonrası şampiyonluk umutlarını yitiren Fenerbahçe'de yapılan olağanüstü toplantının ardından bir açıklama yayımlandı. Sarı lacivertliler, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te başlayan toplantı, saat 16.15 sularında sona erdi. Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular, Samandıra'da ikinci kez olağanüstü toplantı için bir araya geldi ve sarı lacivertliler alınan kararlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

AYRILIK KARARI ÇIKTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Tedesco ve Sportif Direktör Özek ile yolların ayrıldığı, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

