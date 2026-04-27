Süper Lig'de lider Galatasaray'a 3 farklı mağlup olarak şampiyonluk yarışında 7 puan geriye düşen Fenerbahçe'de fatura Tedesco ve Devin Özek'e kesildi. Sarı lacivertlilerin yollarını ayırma kararı aldığı Tedesco, tüm kulvarlarda 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. İtalyan çalıştırıcı, ligde tek derbi mağlubiyetini 3-0'la Galatasaray karşısında yaşarken Beşiktaş ve Trabzonspor'u hem içerde hem dışarda mağlup etmeyi başardı. Tüm kulvarlarda 8 derbiye çıkan 40 yaşındaki teknik adam; 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe'de Tedesco ve Devin Özek ile yollar resmen ayrıldı

TEDESCO İLE SÜPER KUPA ZAFERİ

Sarı lacivertlilerin başında tüm kulvarlarda 45 maça çıkan İtalyan teknik adam; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Derbilerde rakiplerine büyük üstünlük kuran Tedesco'nun Fenerbahçe'si, Anadolu takımlarına karşı yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışında geriye düştü.

TEDESCO'NUN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında 3 Galatasaray derbisine çıktı. Tedesco'nun yönetimindeki Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekibe karşı birer lig ve TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. Ligdeki maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Tedesco'nun öğrencileri, Süper Kupa'da rakibini 2-0 yendi. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ligdeki ikinci maçta ise sarı kırmızılılara 3-0 kaybetti.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI KARNESİ

İtalyan Teknik Direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a 3 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılara karşı çıktığı 2 lig maçını da kazanan Tedesco'nun öğrencileri, Türkiye Kupası'nda oynadıkları karşılaşmadan ise 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

TRABZON'A KARŞI 2'DE 2 YAPTI

40 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'a karşı ligde iki kez rakip oldu. İlk maçı 1-0'lık skorla kazanan Tedesco'nun Fenerbahçe'si, ikinci maçı da 3-2 kazandı.

