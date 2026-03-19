İran'ın füze misillemesinde dün akşam Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı’ndaki 3 uçak hasar aldı. İsrail, 'güvenlik' gerekçesiyle uçuşlara yolcu sınırlaması getirildiğini açıkladı.

İsrail, İran’dan gelen füze saldırılarının ardından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuşlara kısıtlama getirdi. Güvenlik değerlendirmesi sonrası ABD ve Avrupa’ya yapılacak seferlerde yolcu sayısı düşürüldü.

KAPASİTE YÜZDE 50 AZALTILDI

Haaretz gazetesine göre, ABD uçuşlarında yolcu kapasitesi yüzde 50 azaltılarak 130’a çekilirken, Avrupa seferlerinde ise yolcu sayısı 120 ile sınırlandırıldı. Kararın, İran füzelerinin havalimanındaki 3 özel uçağa zarar vermesinin ardından alındığı belirtildi.

Havalimanındaki hasarlı uçaklardan biri ağır şekilde zarar görürken, diğer ikisi hafif hasar aldı. Yerel yetkililer, füze önleme sisteminden kaynaklanan şarapnel parçalarının uçaklara çarptığını açıkladı.

"ALTERNATİF YOLLARI DEĞERLENDİRİN" TAVSİYESİ

Ulusal havayolu şirketi El-Al, ABD uçuşlarına rezervasyon yaptıran yolcuların yarısının iptal bildirimi alacağını duyurdu. Kasada iptal bildirimi alan yolculara para iadesi veya uçuş kuponu sağlanacak. Yetkililer, ülkeyi terk etmek isteyen yolculara alternatif ulaşım yollarını değerlendirmelerini tavsiye etti.

Diğer havayolu şirketleri de benzer adımlar attı. Israir, 31 Mart’a kadar tüm uçuş programını iptal etti ve 30 Nisan’a kadar bilet satışlarını askıya aldı. Arkia ise Atina’ya sınırlı seferler gerçekleştireceğini ve ABD’ye bağlantıların Hi Fly şirketi üzerinden sağlanacağını açıkladı.

