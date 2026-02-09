Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret eden İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tutuklandı. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Güneş'i aradığını ve kendisini ziyaret edeceğini söyledi. Dervişoğlu ayrıca "Ben bu kişiye benim partimde olamayacağını tebliğ ederek disiplin kuruluna sevk edeceğim ve partiden kaldırıp atacağım" dedi.

"MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

GÜNEŞ'İN KIYAFETLERİNE HAKARET ETTİ

Paylaşımın İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından yapıldığı ortaya çıkarken, skandal twette; "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almıştı.

TUTUKLANDI

Kısa sürede gözaltına alınan Korkmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu paylaşıma ise siyasi çevreden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Zeynep Güneş

"BENİM PARTİMDE YERİ YOK"

Gözlerin çevrildiği İyi Parti cephesinden ise açıklama, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından geldi. Bir yayına katılan Dervişoğlu, şahsın parti kurucularından olmadığını belirterek "Böyle bir adamın benim partimin saflarında yer almaması lazım. Ama bu bizim partimizin bir üyesi mi? Doğru araştırdık. Bizim partimizin bir üyesi çıkmış. Hatta grup toplantılarımıza katılmış." dedi.

Mehmet Emin Korkmaz

"ONU PARTİDEN KALDIRIP ATACAĞIM"

Dervişoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Suç durumu söz konusuysa önce suçun vasfına, mahiyetine bakılır. Hukuken ne yapabiliriz? Genel başkanın doğrudan talimatıyla onu merkez disiplin kuruluna sevk eder ve partiden ihraç eder. Şimdi bu bir duruştur. Başka siyasi partilerde ne kadar suç işlemiş adam var ya da suç işlemeye eğilimli ne kadar adam var diye bir araştırma yapmanın da gereği yoktur. Ben bu kişiye benim partimde olamayacağını tebliğ ederek disiplin kuruluna sevk edeceğim ve partiden kaldırıp atacağım.

Müsavat Dervişoğlu

"HANIMEFENDİYİ ZİYARET EDECEĞİM"

Peki gönlü kırılmış hanımefendinin gönlünü nasıl tamir edeceğiz? Kendisini telefonla aradım. Sadece ben değil genel sekreterimiz, genel başkan yardımcılarımız da aradı, konuyla ilgili üzüntülerimizi bildirdik. Bu davranışta bulunanın bizim çatımızın altında yer almaya devam edemeyeceğini ifade ettik. Hatta nezaketen perşembe günü kendisini makamında ziyaret edeceğimi söyledim. Yani bunu telafi etmek amacıyla da değil, aslına bakarsanız bir duruşu sergilemek adına.

Hakikaten böyle bir edepsizliğin cezasız kalmaması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca bu edepsizliği yapanın da bizim kutlu çatımızın altında yer bulamayacağını kamuoyuna buradan açıkça ilan ediyorum"

