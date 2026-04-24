ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi tırmanarak devam ederken, Tahran hattından dikkat çeken bir hamle geldi. İran yönetiminin, Hürmüz Boğazı’ndan geçişe ilişkin yeni kuralları resmileştiren bir yasa taslağı hazırladığı öne sürüldü.

ABD-İran arasındaki tansiyon günden güne tırmanıyor. Dün ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz'e mayın döşeyen gemilerin vurulacağını belirten Trump, "Orduya 'vur' emri verdim" dedi. Bu talimatın ardından bir açıklama daha yapan ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizde. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi giremez veya çıkamaz." şeklinde konuştu.

Trump’ın açıklamalarına karşılık İran hattından flaş bir hamle geldi. Middle East Spectator’ın haberine göre İran yönetimi, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere ilişkin yeni kurallar belirledi.

Haberde, İran Parlamentosunun Hürmüz Boğazı’ndan geçişe ilişkin yeni kuralları resmileştiren bir yasa taslağı hazırladığı öne sürüldü.

İRAN'DAN HÜRMÜZ İÇİN 4 YENİ KURAL

Söz konusu taslakta 4 kritik madde yer alıyor. İran’ın Hürmüz için hazırladığı maddeler şu şekilde sıralandı:

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni verilmeden önce tüm gemiler ücretleri İran Riyali cinsinden ödemek zorunlu olacak. Yapılan tüm sözleşmelerde “Basra Körfezi” yerine “Pers Körfezi” ifadesinin kullanılması şartı getirilecek. İki aya yakındır devam eden ve Ortadoğu'yu ateş çemberine çeviren savaşa katılmış ülkelerin gemileri geçiş ücreti verecek. Buna ek olarak ilave tazminat ödenecek. İsrail bağlantılı gemilerin yanı sıra İran’a yaptırım uygulayan ülkeler ve Amerikan askeri gemileri için geçiş tamamen yasaklanacak.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

