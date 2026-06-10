AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun açıklamalarına sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu’nun söylemlerini “gerçek dışı ve kara propaganda” olarak nitelendiren Çelik, “işgalci ve yayılmacı olan Netanyahu’dur” dedi.

Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çelik, hem iç politika hem de dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik sert ifadeler kullandı.

Seçimlere ilişkin mesaj veren Çelik, AK Parti’nin “sandığın gücüne ve namusuna inanan bir parti” olduğunu vurguladı. Küçük-büyük tüm seçimleri aynı ciddiyetle değerlendirdiklerini belirten Çelik, seçim sürecine yönelik analiz ve çalışmaların da kapsamlı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MYK ve grup konuşmalarına da değinen Çelik, “terörsüz Türkiye” hedefi başta olmak üzere birçok başlığın ele alındığını söyledi. Erdoğan’ın hem iç politika hem de dış politika konusunda kapsamlı değerlendirmeler yaptığını belirten Çelik, partinin siyasi ajandasının yoğun şekilde devam ettiğini aktardı.

Milli takım için hazırlanan “Siz Hepiniz Biz Türkiye’yiz” şarkısına da değinen Çelik, eserin kısa süre içinde yayınlanacağını belirterek, bunun milli takıma moral ve destek amacı taşıdığını ifade etti.

“İŞGALCİ VE YAYILMACI OLAN NETANYAHU’DUR”

Çelik’in açıklamalarında en dikkat çeken başlık İsrail ve Gazze süreci oldu. Netanyahu’nun “İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur” sözlerine sert tepki gösteren Çelik, bu ifadenin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Gazze’de yaşananların “soykırım” olduğunu ifade eden Çelik, İsrail’in yalnızca Gazze’de değil İran, Lübnan ve bölgenin farklı noktalarında da ağır saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Bu eylemlerin “en büyük insanlık suçları arasında yer aldığını” dile getirdi.

Netanyahu’yu hedef alan Çelik, “işgalci ve yayılmacı olan Netanyahu’dur” ifadelerini kullanarak İsrail hükümetinin politikalarını eleştirdi. İsrail’in yeni yerleşim alanları ilan ederek Filistin topraklarını gasbettiğini söyleyen Çelik, “siyasi hırs ve güç politikasıyla yeni işgal adımları atıldığını” ileri sürdü.

“KÜRTLER ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN PROPAGANDA BAŞARISIZ OLDU”

Çelik, Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik suçlamalarına da cevap verdi. Türkiye’nin Kürtlere yönelik politikaları hakkında yapılan açıklamaları “kara propaganda” olarak nitelendiren Çelik, bu söylemlerin bölgede karşılık bulmadığını söyledi.

Irak ve İran’daki Kürtlerin “basiretli bir şekilde hareket ederek provokasyonlara kapılmadığını” belirten Çelik, bu toplulukların “tarihin doğru tarafında durduğunu” ifade etti. Netanyahu’nun bölgedeki Kürtler, Araplar, Dürziler, Nusayriler, Aleviler ve Şii gruplar üzerinden ayrıştırma siyaseti yürüttüğünü söyleyen Çelik, bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

KUDÜS VURGUSU VE İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı’nın Kudüs ile ilgili ifadelerine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Çelik, yapılan yorumların “yayılmacılık veya işgalcilik” olarak değerlendirilmesini reddetti. Bu açıklamaların sembolik bir anlam taşıdığını belirten Çelik, Kudüs’ün Müslümanlar açısından manevi önemine dikkat çekildiğini ifade etti.

“Her Müslümanın kalbinde Kudüs sevgisi vardır” diyen Çelik, yapılan açıklamaların da bu duygusal ve sembolik çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“BASINA FİZİKSEL MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ”

Basın mensuplarına yönelik saldırılarla ilgili soruları da cevaplayan Çelik, yaşanan olaylardan üzüntü duyduklarını belirterek saldırıya uğrayan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazetecilere yönelik fiziksel müdahalelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, eleştirinin ve protestonun demokratik hak olduğunu ancak şiddetin asla meşru görülemeyeceğini ifade etti.

Çelik, "birisi protesto edebilir, eleştiride bulunabilir ama dediğiniz gibi yayını engelleme veya o yayını yapan kişiye fiziki saldırıda bulunma yakın zamanda biliyorsunuz bunu bir CHP milletvekili. gerçekleştirdi. Muhakkak surette bunun müeyyidesinin olması lazım. Tabii şunun da düşünülmesi lazım. Bunu çok genelde konuşmayalım. Çok genel ifade etmeyelim. Evet basın mensuplarına çalıştıkları televizyon ve yayın organının yayın faaliyeti bakımından laf atanlar oluyor, eleştirenler oluyor. Ama fiziki saldırılar bir tek CHP'nin mitinglerinde ve toplantılarında meydana geliyor. Orada bir CHP milletvekilinin Bu saldırısı da söz konusu oldu. Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz ve bunu kapsamlı bir şekilde ele alacağız" dedi.

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