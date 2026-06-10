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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, trafiğe aldırış etmeden yan yoldan aniden ana caddeye fırlayan bisikletli çocukların, seyir halindeki belediye otobüsüne çarparak ölümden döndüğü korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtularak yürekleri ağza getiren kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan çocukların yardımına çevredeki vatandaşlar ve otobüs şoförü koşarken; mutlak bir faciadan saniyelerle dönülen o anlar izleyenlerin kanını dondurdu.

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