Ramazan Bayramı yaklaşırken, 19 Mart Perşembe gününe denk gelen arefe günüyle ilgili borsanın durumu da merak konusu. Birçok yatırımcı ''Arefe günü borsa açık mı, bayramda borsa kapalı mı?'' sorusuna cevap arayışı içinde. İşte, Borsa İstanbul resmi tatil takvimi...

Yatırımcıların ve finans piyasalarını takip edenlerin gözü Borsa İstanbul’a çevrildi. 19 Mart Perşembe günü arefe günü borsa açık mı, bayramda borsa kapalı mı merak ediliyor. Borsa İstanbul'un 2026 yılı için paylaştığı resmi tatil takvimi de netleşti.

Arefe günü borsa açık mı, bayramda borsa kapalı mı? Borsa İstanbul resmi tatil takvimi

AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı öncesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelen arefe günü, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul 19 Mart Perşembe günü sabah seanslarının ardından saat 13.00’te kapanacak, öğleden sonra işlem yapılmayacak.

Arefe günü borsa açık mı, bayramda borsa kapalı mı? Borsa İstanbul resmi tatil takvimi

BAYRAMDA BORSA KAPALI MI?

Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma itibarıyla Borsa İstanbul kapalı olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de borsa işlemleri duracak.

