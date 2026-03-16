Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Hatay genelinde etkisini gösteren kuvvetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle Samandağ ilçesinde hayatı durma noktasına getirdi. Pazar günü akşam saatlerinde şiddetini artıran fırtınayla birlikte devleşen dalgalar Çevlik Sahili’nde karaya ulaşarak kıyı şeridindeki işletmelere ve balıkçı teknelerine zor anlar yaşattı. Deniz suyunun araçların ilerlediği caddelere kadar ulaştığı dehşet anları vatandaşların kameralarına yansırken, Antakya ilçe merkezinde de yolların göllenmesi trafikte ciddi aksamalara yol açtı. Kurak geçen 2025 yılının ardından 2026’nın ilk çeyreğindeki yağış miktarından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, bir yandan yağışın sevincini yaşarken bir yandan da fırtınanın neden olduğu hasarın izlerini silmeye çalışıyor. Olumsuz hava koşullarının Pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

