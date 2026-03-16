Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dijitalleşmenin finansal sistemde büyük kolaylıklar sağladığını belirterek yatırım uyarısı yaptı. Karahan, "Birçok bankacılık işlemi saniyeler içinde yapılabiliyor. Çok kısa sürede yüksek kazanç vadeden önerilere karşı dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da küresel para haftası gong töreninde açıklamalarda bulundu.

"HER HANENİN HARCAMA YAPISI FARKLI"

Temel amaçlarının fiyat istikrarını korumak olduğunu vurgulayan Karahan, "Her hanenin harcama yapısı farklı. Bir öğrencinin harcama ağırlıklı olarak kira, ulaşım ve gıdadan oluşabilir. Bir başka ailenin eğitim ve sağlık ön plana çıkabilir. Bu nedenle bazı insanlar için enflasyon daha yüksek ya da daha düşük hissedilebilir. Çünkü herkesin harcama sepeti farklı." dedi.

"ENFLASYON TOPLUMLARIN REFAHINI DERİNDEN ETKİLER"

Enflasyonun sadece bir istatistik olmadığını vurgulayan Karahan, günlük hayatın bir parçası olduğunun altını çizdi. Karahan, "Enflasyon toplumların refahını çok derinden etkiler. Sağlıklı ekonomide kaynakların çoğu üretime, yatırıma yönelir. Yüksek enflasyon ortamında insanlar çoğu zaman yatırıma değil tasarruflarını korumaya odaklanır. Bu da ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler." diye konuştu.

Genç yaşta edinilen finansal alışkanlıkların hayat boyu devam edeceğini söyleyen Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dijitalleşme, finansal sistemde büyük kolaylıklar sağladı. Birçok bankacılık işlemi saniyeler içinde yapılabiliyor. Bu gelişmeler finansal erişimi artırdı ama bazı yeni riskleri de beraberinde getirdi. Çok kısa sürede yüksek kazanç vadeden önerilere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Finansal nitelikte aldatma amaçlı yöntemler de dijital ortamda hızla yayılabiliyor. Finansal okuryazarlık artık bilgiye ulaşma becerisi ve doğru karar verme alışkanlığını da gerektiriyor."

