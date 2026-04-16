Tabii platformunun sevilen yapımı Gassal, 3. sezonuyla adından söz ettirdi. Baki ve Nihan'ın evlilik hazırlıklarıyla başlayan yeni sezon, beklenmedik olaylarla sosyal medyaya da konu oldu. En çok merak edilen konuların başında Hande Soral'ın hayat verdiği "Nihan" karakterinin akıbeti geliyor. Peki, Gassal dizisinde Nihan öldü mü? Hande Soral kadrodan ayrıldı mı?

Gassal dizisinin 3. sezonu, toplam 10 bölümden oluşarak izleyiciyle buluştu. 10 Nisan 2026’da yayınlanan sezon finali ise dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Ahmet Kural’ın canlandırdığı Baki karakterinin hayatında dengelerin değiştiği yeni sezonda, en çarpıcı kırılma noktası Nihan karakteri üzerinden yaşandı.

Gassal dizisinde Nihan öldü mü? Hande Soralın ayrıldığı iddiaları gündem oldu

Hande Soral’ın hayat verdiği Nihan’ın akıbeti, final bölümünde izleyiciyi derinden etkileyen sahnelerle gündeme geldi. Güçlü anlatımıyla öne çıkan finalde, karakterin öldüğüne işaret eden gelişmeler izleyici kitlesinde büyük üzüntüye neden oldu. Dizinin mistik kurgusu ise bu dramatik gelişmenin ardından hikâyeye dair farklı ihtimalleri de beraberinde getirdi.

