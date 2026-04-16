İzleyiciler, Perşembe akşamı için yayın akışını araştırıyor. Dün yaşanan gelişmeler nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmemişti. Bu nedenle 16 Nisan TV yayın akışında Sevdiğim Sensin ve Halef dizilerinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU?

16 Nisan 2026 Perşembe akşamı için yapılan son kontrollerde, ulusal kanalların yayın akışında genel bir iptal ya da erteleme durumu bulunmuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanalların akşam kuşağında planlanan yapımların büyük ölçüde programlandığı şekilde ekrana gelmesi bekleniyor.

Bir önceki gün yaşanan yayın akışı değişiklikleri nedeniyle izleyicilerde oluşan belirsizlik, bugünkü yayın listeleriyle birlikte büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Güncel akışlar incelendiğinde, dizilerin ve programların normal yayın düzenine geri döndüğü görülüyor.

SEVDİĞİM SENSİN, HALEF BU AKŞAM VAR MI?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin 10. yeni bölümünün bu akşam yayınlanacağı görülüyor. Dizinin planlanan saatinde ekranlara gelmesi beklenirken, herhangi bir erteleme bilgisi paylaşılmadı. Star TV yayın akışında yeni bölümün ekrana geleceği görülüyor.

NOW TV’de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi için de benzer bir durum söz konusu. Güncel yayın akışına göre Halef dizisinin 29. yeni bölümü 16 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Böylece iki yapımın da yeni bölümleriyle ekranlarda olması bekleniyor.

16 NİSAN 2026 TV YAYIN AKIŞI

ATV yayın akışı:

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Star TV yayın akışı:

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

Kanal D yayın akışı:

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

Show TV yayın akışı:

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Delikanlı

22.45 Güldür Güldür Show

NOW TV yayın akışı:

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

TRT 1 yayın akışı

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Özel Ekip 2

23.00 Ölümcül Sular

