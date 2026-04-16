Bu akşam diziler var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 16 Nisan TV yayın akışı
16 Nisan Perşembe TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün yaşanan yayın değişikliklerinin ardından Sevdiğim Sensin ve Halef dizilerinin yeni bölümlerinin ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. "Bu akşam diziler var mı" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
İzleyiciler, Perşembe akşamı için yayın akışını araştırıyor. Dün yaşanan gelişmeler nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmemişti. Bu nedenle 16 Nisan TV yayın akışında Sevdiğim Sensin ve Halef dizilerinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU?
16 Nisan 2026 Perşembe akşamı için yapılan son kontrollerde, ulusal kanalların yayın akışında genel bir iptal ya da erteleme durumu bulunmuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanalların akşam kuşağında planlanan yapımların büyük ölçüde programlandığı şekilde ekrana gelmesi bekleniyor.
Bir önceki gün yaşanan yayın akışı değişiklikleri nedeniyle izleyicilerde oluşan belirsizlik, bugünkü yayın listeleriyle birlikte büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Güncel akışlar incelendiğinde, dizilerin ve programların normal yayın düzenine geri döndüğü görülüyor.
SEVDİĞİM SENSİN, HALEF BU AKŞAM VAR MI?
Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinin 10. yeni bölümünün bu akşam yayınlanacağı görülüyor. Dizinin planlanan saatinde ekranlara gelmesi beklenirken, herhangi bir erteleme bilgisi paylaşılmadı. Star TV yayın akışında yeni bölümün ekrana geleceği görülüyor.
NOW TV’de yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi için de benzer bir durum söz konusu. Güncel yayın akışına göre Halef dizisinin 29. yeni bölümü 16 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Böylece iki yapımın da yeni bölümleriyle ekranlarda olması bekleniyor.
16 NİSAN 2026 TV YAYIN AKIŞI
ATV yayın akışı:
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Star TV yayın akışı:
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
Kanal D yayın akışı:
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
Show TV yayın akışı:
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Delikanlı
22.45 Güldür Güldür Show
NOW TV yayın akışı:
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
TRT 1 yayın akışı
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Özel Ekip 2
23.00 Ölümcül Sular