Altın fiyatlarında şok! 4 haftalık yükseliş serisine son
Altın fiyatlarında son dakika! 24 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.765 TL ve ons fiyatı 4.675 dolardan güne başlıyor. Ons altında haftalık kayıp, sabah saatlerinde %-3,25 boyutuna ulaştı. Böylece altın, 4 haftalık yükseliş serisini bitirmeye doğru ilerliyor. Abluka altındaki Hürmüz Boğazı’nda düğümün çözülememesi ve bu hafta petrolle birlikte dolar endeksinin yeniden yükselişe geçmesi, altın fiyatlarını baskılıyor.
- Dünkü işlemlerde ons altın %-1'e yakın gerileyerek 4.693 dolardan kapandı ve bugün de 4.675 dolardan güne başladı.
- Bu hafta ons altın %-3,25 civarında bir kayıpla haftayı düşüşle tamamlama eğiliminde.
- Gram altın fiyatı 6.765 TL'den başlarken, Kapalıçarşı'da fiziki gram altın 6.805 TL ve çeyrek altın 11.150 TL'den satılıyor.
- Hürmüz Boğazı'ndaki krizin devam etmesi ve petrol fiyatlarının 100 doları aşması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
- Dolar endeksinin 98,80'e doğru hareketlenmesi ve ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi, altını elde tutma maliyetini artırarak sarı metali olumsuz etkiliyor.
- Analistler, ons altında 4.650 doların önemli bir destek olduğunu, bu seviyenin kırılmasıyla satış baskısının artabileceğini belirtiyor; 4.805 ve 4.850 dolar ise kısa vadeli dirençler olarak öne çıkıyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, altın fiyatlarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Dünkü işlemlerde ons fiyatında %-1’e yakın gerileme ile 4.693 dolardan kapanış gerçekleşti. Bugün de TSİ 06:05 itibarıyla ons fiyatı 4.675 dolardan güne başladı. Dünkü düşüşün ardından fiyatlarda bugün de zayıf bir görünüm öne çıkıyor.
4 HAFTALIK YÜKSELİŞ BİTİYOR
Geçen cuma 4.829 dolardan kapanış yapan ons fiyatında haftalık kayıp sabah saatlerinde %-3,25 civarında gerçekleşiyor. Böylece ons altın, 4 haftalık yükseliş serisinin ardından bu haftayı düşüşle tamamlamaya doğru ilerliyor. Ons fiyatı Orta Doğu’daki çatışmalar başladıktan sonra mart ayının 3’üncü haftasında 4.099 dolara kadar gerilemişti.
24 NİSAN 2026 GRAM ALTIN
Ons fiyatındaki hareketlilik iç piyasada gram altını da baskıladı. Spot piyasada işlem gören 24 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.765 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da geçen hafta 6.968 TL’den kapanış gerçekleşmişti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.805 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.150 TL’den gerçekleşiyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI DÜĞÜMÜ
Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD’nin İran ile bu hafta ateşkesi uzatmasına rağmen Hürmüz Boğazındaki ablukayı sürdürmesi ve İran’ın diğer gemilere yönelik operasyonlarla karşılık vermeye başlaması krizi devam ettirdi. Petrol fiyatları yeniden 100 doları aşarken, altın fiyatları baskı altında kaldı.
DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR
Petrolde yaşanan yükseliş, “yüksek enflasyon-yüksek faiz” endişelerini de yeniden yükseltmeye başladı. Geçen hafta 98 seviyesinin altına sarkan dolar endeksi bu hafta yeniden 98,80’e doğru hareketlendi. ABD 2 yıllık tahvil faizleri de 3,70’ten 3,83’e yöneldi. Dolardaki bu yükseliş de altını elde tutmanın maliyetini artırarak sarı metali olumsuz etkiledi.
ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Ons fiyatında 4.650 doların önemli bir destek olduğu ve bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceği uyarısında bulunan analistler, “Yukarıda ise 100 günlük ortalamaya işaret eden 4.805 dolar ve trend direnci olarak öne çıkan 4.850 dolar seviyeleri, kısa vadeli dirençler olarak öne çıkıyor” yorumunda bulunuyor ve petrol fiyatları üzerindeki stres bitmeden altın fiyatlarının da “bekle-gör” konumunda kalacağı ifade ediliyor.