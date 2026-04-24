Altın fiyatlarında son dakika! 24 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.765 TL ve ons fiyatı 4.675 dolardan güne başlıyor. Ons altında haftalık kayıp, sabah saatlerinde %-3,25 boyutuna ulaştı. Böylece altın, 4 haftalık yükseliş serisini bitirmeye doğru ilerliyor. Abluka altındaki Hürmüz Boğazı’nda düğümün çözülememesi ve bu hafta petrolle birlikte dolar endeksinin yeniden yükselişe geçmesi, altın fiyatlarını baskılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, altın fiyatlarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Dünkü işlemlerde ons fiyatında %-1’e yakın gerileme ile 4.693 dolardan kapanış gerçekleşti. Bugün de TSİ 06:05 itibarıyla ons fiyatı 4.675 dolardan güne başladı. Dünkü düşüşün ardından fiyatlarda bugün de zayıf bir görünüm öne çıkıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrol 2 haftanın zirvesinde!

4 HAFTALIK YÜKSELİŞ BİTİYOR

Geçen cuma 4.829 dolardan kapanış yapan ons fiyatında haftalık kayıp sabah saatlerinde %-3,25 civarında gerçekleşiyor. Böylece ons altın, 4 haftalık yükseliş serisinin ardından bu haftayı düşüşle tamamlamaya doğru ilerliyor. Ons fiyatı Orta Doğu’daki çatışmalar başladıktan sonra mart ayının 3’üncü haftasında 4.099 dolara kadar gerilemişti.

Altın fiyatlarında şok! 4 haftalık yükseliş serisine son

24 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

Ons fiyatındaki hareketlilik iç piyasada gram altını da baskıladı. Spot piyasada işlem gören 24 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.765 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da geçen hafta 6.968 TL’den kapanış gerçekleşmişti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.805 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.150 TL’den gerçekleşiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI DÜĞÜMÜ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD’nin İran ile bu hafta ateşkesi uzatmasına rağmen Hürmüz Boğazındaki ablukayı sürdürmesi ve İran’ın diğer gemilere yönelik operasyonlarla karşılık vermeye başlaması krizi devam ettirdi. Petrol fiyatları yeniden 100 doları aşarken, altın fiyatları baskı altında kaldı.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Petrolde yaşanan yükseliş, “yüksek enflasyon-yüksek faiz” endişelerini de yeniden yükseltmeye başladı. Geçen hafta 98 seviyesinin altına sarkan dolar endeksi bu hafta yeniden 98,80’e doğru hareketlendi. ABD 2 yıllık tahvil faizleri de 3,70’ten 3,83’e yöneldi. Dolardaki bu yükseliş de altını elde tutmanın maliyetini artırarak sarı metali olumsuz etkiledi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons fiyatında 4.650 doların önemli bir destek olduğu ve bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının artabileceği uyarısında bulunan analistler, “Yukarıda ise 100 günlük ortalamaya işaret eden 4.805 dolar ve trend direnci olarak öne çıkan 4.850 dolar seviyeleri, kısa vadeli dirençler olarak öne çıkıyor” yorumunda bulunuyor ve petrol fiyatları üzerindeki stres bitmeden altın fiyatlarının da “bekle-gör” konumunda kalacağı ifade ediliyor.

