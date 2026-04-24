Orta Doğu’da ABD tarafından ateşkesin uzatılmasının ardından “İran ile kalıcı bir anlaşmaya varılamaması” ve “Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi” petrol fiyatları üzerindeki stresi artırıyor. Brent petrol bugün 107 dolara dayanarak son 2 haftanın zirvesini test etti. Vadeli işlem kontratlarında haftalık yükseliş %16,25’e ulaşırken, petrol fiyatında önceki 3 haftada gözlemlenen düşüş serisi de son buluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler jeopolitik risklerde artışa işaret ederken, petrol fiyatları bu hafta yeninden yukarı döndü. Önceki 3 haftalık süreçte düşen ve geçen cuma 91 dolardan kapanış yapan petrol vadeli işlemleri, bu hafta yükseliş trendinde hareket etti ve bugünkü işlemlere 107 dolar sınırına kadar yükseldi. TSİ 06:10 itibarıyla 106 dolardan işlemler devam etti. 8 Nisan sonrası en zirve noktaya ulaşan petrol vadeli işlem kontratlarında haftalık yükseliş ise %16,25 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşiyor. Bu artış aynı zamanda savaşın ilk haftasındaki %26,40’lık primin ardından en hızlı artışa işaret etti.

HÜRMÜZ’DE KRİTİK GELİŞMELER

Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelere bakıldığında;

-ABD ve İran ile İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes bu hafta süreci uzatıldı.

-Ancak ABD Başkanı Başkan Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduklarını belirterek, İran bir anlaşma yapana kadar bunun süreceğini söyledi.

-İran tarafı ise petrol ihracatlarına engel olan ABD ablukası sona erene kadar, müzakerelere başlamayacaklarını bildirdi.

-Donald Trump ayrıda, Hürmüz Boğazı'na mayın yerleştiren her deniz aracı için ABD Donanması'na “vur” emri verdiğini de söyledi.

-Öte yandan İran da “Hürmüz’den izinsiz geçmeye çalıştığı” öne sürülen bir yük gemisine operasyon düzenleyerek, Boğaz üzerindeki etkinliğini göstermeye çalıştı.

Petrol 2 haftanın zirvesinde!

ARZ ENDİŞELERİ PETROLÜ VURDU

Analistler, Hürmüz Boğazının açılmasının ateşkes kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Ablukalar ve karşılıklı gemi operasyonları, petrol akışı önünde doğrudan engel teşkil ediyor. Küresel arza yönelik bu endişeler petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesinde etkili oldu. Şu anda belirsizlik devam ediyor. Ve bu belirsizlik petrol fiyatı üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor” ifadelerini kullanıyor.

ABD PETROLÜNE REKOR TALEP

Bu arada Hürmüz’deki tıkanıklık, dünyada petrol alıcılarını ABD petrolüne yöneltti. İran Savaşı başladığından beri toplam ABD petrol ihracatının günlük 2,5 milyon varil arttığı belirtiliyor. Analistler, arz güvenliği sebebiyle ülkelerin ABD petrolünü daha fazla tercih etmeye başladığını ifade ediyor. Açıklanan verilere göre ABD petrol ihracatı günlük 8,1 milyon varile kadar yükseldi ve bu rakam yeni bir zirve seviyeye işaret etti.



