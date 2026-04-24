Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalanmasında yer alan ABD özel kuvvetler askeri Gannon Ken Van Dyke, operasyon üzerine bahis oynadığı ve 400 bin dolar kâr elde ettiği iddiasıyla tutuklandı.

ABD özel kuvvetler askeri olan Gannon Ken Van Dyke'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalanması üzerine bahis oynayarak 400 bin dolar kâr elde ettiği iddiası ülke gündemine bomba gibi düştü. Tutuklanan Van Dyke hakkında dava açıldığı belirtildi.

Dün açıklanan iddianameye göre Başçavuş Gannon Ken Van Dyke, aralık ayı sonlarında bir bahis sitesinde hesap açtı. Van Dyke, Maduro'nun ocak ayına kadar görevine devam edeceğine dair yaklaşık 32 bin dolarlık bahis oynadı.

KAZANCI ANINDA DİKKAT ÇEKTİ

Savcılık tarafından operasyonun planlanması ve yürütülmesinde yer alan Van Dyke'ın bahsi oynamadan önce gizli bilgilere erişimi olduğu iddia edildi. Van Dyke'ın kazancı, kolluk kuvvetlerinin anında dikkatini çekti.

Maduro operasyonunda bahis skandalı! ABD'li asker tutuklandı

SON BAHİS MADURO YAKALANMADAN ÖNCE

İddialara göre Van Dyke 27 Aralık ile 2 Ocak tarihleri ​​arasında 13 defa bahis oynadı ve son bahsini gece Maduro'nun yakalanmasından birkaç saat önce yaptı. Bahisler yapıldıktan sonra ABD ordusu, yoğun ateş altında gece boyunca süren gizli bir operasyonla Maduro'yu Caracas'taki başkanlık sarayında yakaladı. Maduro, uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili federal suçlamalarla yüzleşmek üzere New York'a götürüldü.

PARALARI KRİPTO HESABINA GÖNDERMİŞ

Savcılar, Van Dyke'ın 400 bin dolardan fazla elde ettiği kârını çevrim içi bir aracı kurum hesabına yatırmadan önce yabancı kripto para kasasına gönderdiğini açıkladı. Tutuklanan Van Dyke, gizli devlet bilgilerini çalmak ve kötüye kullanmak, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından beş ayrı ceza davasıyla karşı karşıya kaldı. İlk mahkeme duruşmasının da Kuzey Carolina'da yapılacağı öğrenildi.

