ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin İran ile ilgili soruları karşısında küplere bindi. Bir gazetecinin İran savaşının daha ne kadar süreceği ile ilgili sorusuna sinirlenen Trump, "Sen tam bir utanç kaynağısın." karşılığını verdi. İran'a karşı nükleer silah kullanıp kullanmayacağını soran bir muhabiri de azarlayan Donald Trump, "Böyle aptalca bir sorunun neden sorulduğunu anlamıyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da açıklamalarda bulundu. Trump, gazetecilerin İran ile ilgili sorularını da cevapladı.

"ONLARIN GÜNDE 500 MİLYON DOLAR KAZANMASINI İSTEMİYORUM"

Trump, "İran’la hemen bir anlaşma yapabilirim ancak bunun geçici değil, kalıcı olmasını istiyorum. Boğazı şu an tamamen kontrol ediyoruz. Bir anlaşma olmadan boğazı açarsak bu onların günde 500 milyon dolar kazanacağı anlamına geliyor. Bu meseleyi çözene kadar onların günde 500 milyon dolar kazanmasını istemiyorum” dedi.

GAZETECİYE SERT SÖZLER: TAM BİR UTANÇ KAYNAĞISIN

Trump, İran savaşının daha ne kadar süreceğini soran bir gazeteciye ise sinirlendi. Gazetecinin, "ABD halkına, bu işi sorgulayanlara ne diyorsunuz?" sorusuna Trump, "Sen tam bir utanç kaynağısın. Az önce söylediklerimi duydun mu? Vietnam ne kadar sürdü?" cevabını verdi. Gazeteci, Trump'ın bu cevabı üzerine, "İran'daki savaşın üzerinden 8 hafta geçti ve siz bunun 4 hafta süreceğini söylemiştiniz" dedi. Trump'ın bu sözlere karşılığı ise "Kısa bir ara verdim" oldu.

YÜKSEK BENZİN FİYATLARINA KARŞI İRAN SAVUNMASI

Benzin fiyatlarının yüksekliğiyle ilgili gelen bir soruyu ise Trump, "Amerikalılar geçici olarak daha yüksek benzin fiyatlarına karşılık nükleersiz bir İran elde edecek" diyerek cevapladı.

MUHABİRİ AZARLADI

İran'a karşı nükleer silah kullanıp kullanmayacağını soran bir muhabiri de azarlayan Trump, "Hayır, kullanmazdım. Buna ihtiyacımız yok. Neden ihtiyacım olsun? Böyle aptalca bir sorunun neden sorulduğunu anlamıyorum. Neden nükleer silah kullanayım ki? O olmadan da tamamen, çok geleneksel bir şekilde onları yerle bir ettik" diye konuştu.

