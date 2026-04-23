ABD’li bir yetkili, Lübnan ve İsrail’in elçilerinin Beyaz Saray’da bir araya geleceğini doğruladı. Başkan Trump’ın da elçilerin gelişi sırasında karşılamada bulunacağı aktarıldı.

ABD'nin başkenti Washington, Lübnan ve İsrail temsilcileri arasındaki ikinci görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İki ülkenin temsilcilerinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da katılacağı toplantıda, Lübnan’ın ABD Büyükelçisi Nada Moawad ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, 26 Nisan günü sona erecek olan ateşkesin uzatılmasını görüşecek.

ELÇİLERİ TRUMP KARŞILAYACAK

ABD'li bir yetkili Beyaz Saray'da yapılması planlanan görüşmeye gelecek elçileri Donald Trump'ın karşılayacağını aktardı.

"AMAÇ ATEŞKESİ UZATMAK"

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ise ABD’deki temasların amacının ateşkesi uzatmak olduğunu söyledi

