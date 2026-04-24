Halfeti Belediyesine şafak operasyonu! Eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak da gözaltında
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda aralarında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da olduğu 47 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa ve Birecik emniyet birimleri tarafından Halfeti Belediyesine yönelik, ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla şafak operasyonu düzenlendi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Halfeti Belediyesine yönelik Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak operasyonu yapıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
CHP'li belediyede işe gitmeyen personele 23 maaş ödenmiş!
47 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda kayyum dönemi ile 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024'e kadar devam eden yönetim döneminde ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı gerekçesiyle 47 kişi gözaltına alındı.
ESKİ BAŞKAN ŞEREF ALBAYRAK DA GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınanlar arasında o dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de olduğu öğrenildi.
