Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet ve irtikap operasyonunda yurt dışına giden M.T. isimli personelin dönmediği ve 23 ay süreyle de maaş olarak 555 bin TL ödendiği ortaya çıktı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, 10 Nisan'da CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı, şube müdürleri, belediye personeli ile şirket sahiplerinin de olduğu 31 şüpheli yakalandı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kalırken, aralarında başkan yardımcısı ve şube müdürleri ile şirket sahiplerinin de olduğu 12 şüpheli ise tutuklandı. Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait 29 taşınmaz ile 13 araç hakkında el koyma kararı verildi.

CHP'li belediyede işe gitmeyen personele 23 maaş ödenmiş!

İŞE GELMEYEN PERSONELE AYLARCA MAAŞ ÖDEMİŞLER

Operasyon çerçevesinde polisin yaptığı araştırmalarda Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.’de SGK kaydı bulunan ve 2018 yılında işe başladığı öğrenilen M.T.’nin 04.10.2023 tarihinde yurt dışına çıktığı bir daha da ülkeye dönmediği tespit edildi. Yurt dışında terör örgütü propagandası da yaptığı öne sürülen M.T.’ye ise 2025 yılının mayıs ayına kadar tam maaş ödendiği ve toplam 555 bin 600 TL’lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı. 23 ay işe gelmeden maaş alan ve yurt dışından gelmeyen personel hakkında neden bu kadar süre beklendiği bilinmezken, olayın ortaya çıkmasının ardından ödenen maaş miktarının geri alındığı iddia edildi.

SAVUNMA 'PES' DEDİRTTİ

Yenişehir Belediyesi eski başkan yardımcısı mevcut Dış İlişkiler Müdürü C.K.’nin olayla ilgili ifadesinde, "M.T. isimli şahsı tanımıyorum, birim bana bağlı değildir. Bu şahıs tarafından paranın da iade edildiğini duydum. Para iade edilmişse kurum zararı da giderilmiştir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İŞE GELİP GİTMESİNDEN ŞİRKET SORUMLU DEĞİLMİŞ

Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nin geçmiş dönemlerde müdürlüğünü yapan ve izin belgelerinde imzası olduğu öğrenilen S.O.O.’nun ifadesinde ise, "Konuyu tespit eden, ortaya çıkaran ve belediye başkanımıza bilgi veren kişi benim. Yine yürütülen soruşturma safhasında M.T.’nin ne kadar kadar sigortalı gösterildiğini, ne kadar haksız maaş aldığını tespit edip faiziyle birlikte soruşturmayı yürüten başkan yardımcısına bildiren kişi benimdir. Bu şahsın işe alındığı dönemde ben görevde değildim. Ayrıca belediyede çalışan personelin işe gelip gitmesinden Personel Ltd. Şti. sorumlu değildir. Herkes kendi biriminden sorumludur" diyerek savunma yaptığı ortaya çıktı.

