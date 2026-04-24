Sultanahmet Camii’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tadilat işlemlerinin bitmesi sonrası yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesiyle birlikte cami çevresinde uzun ziyaretçi kuyrukları oluştu.

Yıllardır devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Sultanahmet Meydanı’nda hareketlilik arttı.

Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası uluslararası ilgide yaşanan artış, camiye olan ziyaretçi akınına da yansıdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren cami girişinde uzun kuyruklar meydana gelirken, turistlerin güvenlik noktalarından geçerek içeri alındığı görüldü.

Restorasyon tamamlandı! Sultanahmet Camii doldu taştı

Havadan kaydedilen görüntülerde caminin avlusunda yoğun insan kalabalığı ve giriş noktalarında metrelerce uzayan kuyruklar net bir şekilde görüntülendi.

Restorasyon tamamlandı! Sultanahmet Camii doldu taştı

TURİST AKINI VAR

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Osmanlı Cihan Devleti mimarisinin en önemli eserlerinden biri olan camiyi yakından görmek için sıraya girdi. Özellikle Avrupa ve Asya’dan gelen turist gruplarının yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, cami çevresinde rehberli turların da arttığı görüldü.

