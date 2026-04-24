Gülistan Doku dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ait silahlı bir fotoğraf paylaşıldı. Sonel, savcılığa verdiği ifadede "Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım." diyerek kendini savunmuştu.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alından 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'üne ise adli kontrol kararı verilmişti. ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yeni bir fotoğrafı paylaşıldı. Görsel kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Savcılık ifadesinde bu zamana kadar silaha sahip olmadığını öne süren Mustafa Türkay Sonel'in söz konusu fotoğrafta kamuflajlı kıyafet giydiği ve silah taşıdığı görülüyor.

TUNCAY SONEL'İN İSMİ CADDELERDEN KALDIRILDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir dönem Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaymakamlık yapan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi ilçedeki iki caddeden de kaldırıldı. Caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem hem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekili olduğu sırada hayatını kaybeden Abdülkadir Yüksel isminin verileceği öğrenildi.

