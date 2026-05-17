Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyat artışlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 2026 yılı içinde bin 258 işletmeye toplam 389 milyon TL’yi aşan ceza kesildi. Özellikle e-ticaret, market, sebze-meyve ve temel gıda sektörlerinde tespit edilen fırsatçı uygulamalar nedeniyle yüzlerce işletme yaptırımla karşı karşıya kaldı. Bakanlık, Kurban Bayramı öncesi denetimlerin daha da sıkı şekilde süreceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılı boyunca gerçekleştirilen 4 ayrı toplantıda fahiş fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açan uygulamalara yönelik denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Kurul, yıl içinde toplam bin 258 işletmeye 389 milyon 430 bin 962 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Denetimlerde özellikle temel gıda, tüketim ürünleri, ekmek ve simit satışları ile e-ticaret platformları ve sebze-meyve fiyatları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin 310 lira ceza kesildi.

Ekmek ve simit tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen 75 işletmeye ise toplam 12 milyon 953 bin 700 lira idari yaptırım uygulandı.

Fahiş fiyat fırsatçılarına ağır darbe! Bin 258 işletmeye rekor ceza

Bakanlık, yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının ardından yerli e-ticaret platformlarında oluşan fiyat artışlarını da incelemeye aldı. Bu kapsamda 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 lira ceza verildi.

Meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676 lira para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak ve iç piyasadaki adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, bayramlık ürün satışı yapan işletmeler, otogarlar ve toptan satış noktalarının yakın takip altında olduğu vurgulandı. Tüketicilerin mağduriyetine yol açabilecek tüm uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.

