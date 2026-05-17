İhlas Haber Ajansı • Gürün
Sivas'ta taraftarları taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sivas'ın Gürün ilçesinde, maçtan dönen taraftarları taşıyan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 2’si ağır 27 kişi yaralandı.
Malatya-Kayseri kara yolunun Sivas il sınırında meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 03.50 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolunun Sivas il sınırında meydana geldi.
27 KİŞİ YARALANDI
Ankara’da oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor 2. Lig’e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2’si ağır 27 taraftar yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sivas’ın Gürün ilçesi ve Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
