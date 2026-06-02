İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Yatırım Uzmanı İslam Memiş’in isim ve görsellerinin kullanılarak dolandırıcılık yapan şüphelilere ilişkin soruşturma başlattı. Dosya kapsamında 114 şüpheli tespit edildi, 3 mağdurun ifadesi alındı. Paravan şirketler üzerinden 60 milyar TL haksız kazanç elde edildiği bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir dolandırıcılık soruşturmasına dair bilgilendirme yaptı. Başsavcılık, Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Yatırım Uzmanı İslam Memiş’in isim ve görsellerinin kullanılarak dijital iletişim platformlarında ‘yüksek kazanç vaadiyle’ paravan şirketler üzerinden haksız kazanç elde edildiğini belirtti. Soruşturma kapsamında 30 mağdurun ifadesinin alındığı da bildirildi.

Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ- Yatırım Uzmanı İslam Memiş

60 MİLYARLIK PARA HACMİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada “Başkanlığından ayrıntılı analiz raporları ayrıca finansal hesap hareketleri talep edilmiş, tarafımıza gönderilen hesap hareketleri incelendiğinde şüpheli şahıs ve şirket hesaplarında 60 Milyar Türk Lirası parasal hacmin varlığı tespit edilmiştir” denildi.

KRİPTO PARA BORSASINA AKTARILMIŞ

Açıklamada dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazancın 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının banka şubelerinden nakit olarak çekildikleri ifade edildi.

PARALAR 4 ŞİRKETE AKTARILDI

Haksız kazançla elde edilen paraların petrol, enerji, gaz dağıtım ve döviz alım satım sektörlerinde faaliyet gösteren şu şirketlere aktarıldığı belirtildi:

Sıra Şirket Adı 1 Mertay Enerji San. Tic. A.Ş. 2 Maskolo Enerji A.Ş. 3 Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 4 Enka Döviz Altın Sınırlı Yetkili Müessese Anonim Şirketi

MAL VARLIKLARI BLOKE EDİLECEK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Soruşturma kapsamında yapılan Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı çalışmaları kapsamında toplam değeri 4 Milyar 606 Milyon TL değerinde 4 şirkete, 15 benzin istasyonuna ve 1 adet benzin ve gaz dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup ayrıca operasyon günü şahıslar hakkında banka ve kripto hesaplarına taşınır taşınmaz mal varlıklarına, bloke ve şerh işlemleri uygulanacaktır.

114 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılık, dosya kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 114 şüphelinin tespit edildiğini belirterek “02/06/2026 tarihinde İstanbul, Adana, Ankara, Batman, Edirne, Gaziantep, Hatay, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kayseri Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Urfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Diyarbakır olmak üzere 27 ilde eş zamanlı operasyon yapılması planlanmaktadır” diye duyurdu.

