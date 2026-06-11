ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası başlıyor. Tarihte ilk defa 48 ülke, 1.248 futbolcunun yer alacağı dev organizasyonda 16 statta 104 maç oynanacak. Türkiye’nin üçüncü kez katılacağı turnuvada kalplerimiz “Bizim Çocuklar” için atacak.

İlki 1930’da düzenlenen ve her 4 yılda bir gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda heyecan bugün ABD, Meksika ve Kanada üçgeninde başlayacak. 19 Temmuz’a kadar gecemiz gündüzümüze karışacak. Çünkü bazı maçlar dört farklı saat diliminden dolayı sabaha karşı oynanacak. Olsun! Bu heyecana ve özellikle de çok iyi bir jenerasyon yakaladığımız Bizim Çocukları izlemeye desteklemeye fazlasıyla değer. Organizasyonun tarihçesine ve son turnuvanın detaylı bilgilerine bir bakalım…

A Milli Takım

DÖRT ÜLKE İLK DEFA

Tarihte ilk defa 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası 6 hafta sürecek. Açılışı Mexico City Stadı’nda başlayacak dev organizasyonun finali 19 Temmuz Pazar günü 82 bin 500 kişi kapasiteli New York New Jersey Stadı’nda oynanacak. 16 farklı statta toplam 104 maç yapılacak. Maçların 78’ine ABD ev sahipliği yapacak. Bizim üçüncü kez katılacağımız Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihinde ilk defa bu duyguyu yaşayacak.

İLK VE SON

Dünya Kupası tarihinde ilk kupayı 1930’da Arjantin’i finalde 4-2 mağlup eden ev sahibi Uruguay kazandı. Son Dünya Kupası sahibi ise 2022 yılında Katar’da Fransa’yı penaltılarda 4-2 mağlup eden Arjantin oldu.

BREZİLYA ZİRVEDE

Organizasyonda Avrupa’dan 5, Güney Amerika’dan 3 ülke şampiyonluk yaşadı. En fazla şampiyon olan 5 kezle Brezilya idi. Brezilya’nın ardından İtalya ve Almanya 4’er, Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2’şer, İngiltere ve İspanya da 1’er kez bu sevinci yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası