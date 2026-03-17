Yunan medyasının amiral gemisi To Vima, Baykar’ın Avrupa pazarına dev girişiyle Atina’nın korkularını manşete taşıdı. İtalyan havacılık deviyle kurulan ortaklığı 'tehlikeli bir Truva Atı' olarak niteleyen gazete, Türkiye’nin F-35 ambargosuna Avrupa’nın kalbinde tokat gibi bir cevap verdiğini yazdı.

"F-35'İN İNTİKAMINI AVRUPA'DA ALIYORLAR"

Dr. Dionysios Skliris'in kaleme aldığı yazıda "Türkiye, 2019 yılında F-35 programı yüzünden yaşadığı sorunları , Avrupa'nın tedarik zincirlerine doğrudan eklemlenerek çözüyor. İtalya Başbakanı Meloni'nin onayıyla kurulan "İtalyan-Türk Ekseni", NATO içinde yeni bir güç dengesi oluşturdu. Türkiye böylece tüm Avrupa'dan da intikamını almış oldu" denildi.

Atina’da Türkiye- İtalya korkusu! "F-35'in intikamını Baykar aldı, Truva atı aramızda"

"Türkiye, bu yolla Avrupa hava savunmasına kararlı bir şekilde giriyor. 1884'te kurulan Piaggio'nun köklü mirası, Baykar'ın geleceğin teknolojisiyle buluştu" diyen Yunan basını Miçotakis yönetimini uyardı.

K2 KAMİKAZE DRONE KORKUSU: "SAVUNMALARI FELÇ EDEBİLİR"

Baykar’ın yeni duyurduğu K2 kamikaze drone sistemine de dikkat çekilen analizde, yapay zeka destekli K2’nin, düşman hava savunma sistemlerini "sürü saldırılarıyla", yani aynı anda çok sayıda İHA göndererek radarları ve savunma ağını aşırı yükleyip etkisiz hale getirmeyi hedeflediği bilgisi verildi.

Öte yandan Yunan askeri uzmanlar, Türkiye’nin bu teknolojiyi sadece üretmekle kalmayıp, yapay zekayı insansız sistemlere en öncü şekilde entegre ettiğini belirterek Atina'yı uyardı.

"TRUVA ATI ARAMIZDA"

Türkiye'nin Ukrayna’dan Afrika’ya kadar uzanan operasyonel başarısının artık Avrupa topraklarına taşındığını yazan To Vima, İtalyan-Türk iş birliğini "tehlikeli bir Truva Atı" olarak görüldüğünü de itiraf etti:

"Türkiye'nin AB savunma fonlarından (SAFE) yararlanma ihtimali ve Leonardo ile yapılacak ortak üretimler, Yunanistan'da "ulusal güvenlik riski" olarak görülüyor. Acil plan yapmamız lazım"

