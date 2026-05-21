Kurban Bayramı öncesinde açıklanan idari izin kararı sonrası milyonlarca vatandaş bankalar, noterler, hastaneler ve kamu kurumlarının çalışma düzenini araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin aldığı kararla kamu çalışanları için bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ''25 Mayıs pazartesi bankalar kapalı mı, idari izinde eczaneler, noterler, hastaneler açık mı?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Vatandaşlar banka işlemleri, sağlık hizmetleri, noter işlemleri ve resmi başvurularını planlamak için kurumların çalışma saatlerini öğrenmeye çalışırken, 25 Mayıs Pazartesi günüyle ilgili detaylar netleşti. Peki, 25 Mayıs pazartesi bankalar kapalı mı, idari izinde eczaneler, noterler, hastaneler açık mı?

25 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR KAPALI MI?

Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına verilen idari izin kararı sonrası vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında bankaların çalışma düzeni yer aldı.

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankalar normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek. İdari izin uygulaması yalnızca kamu personellerini kapasadığı bankalar resmi tatil kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu nedenle bankalar mesai saatleri içerisinde açık olacak.

Vatandaşlar banka şubelerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda EFT, havale ve FAST işlemlerinde de herhangi bir kesinti yaşanması beklenmiyor. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM hizmetleri de normal şekilde kullanılabilecek.

25 MAYIS İDARİ İZİNDE ECZANELER, NOTERLER VE HASTANELER AÇIK MI?

25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanlarının idari izinli sayılması nedeniyle birçok resmi kurum kapalı olacak. Bu nedenle noterlerde hizmet verilmeyecek. Araç satışıi, vekalet işlemleri ve resmi evrak işlemleri olan vatandaşların işlemlerini tatil öncesinde tamamlaması gerekiyor.

Hastanelerde ise acil servisler hizmet vermeye devam edecek. Ancak devlet hastanelerindeki polikliniklerde sınırlı çalışma düzeni uygulanabileceği belirtiliyor.

Eczanelerde ise nöbet sistemi devam edecek. Nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde normal çalışma düzeninde açık olan eczaneler de bulunabilecek.

Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, tapu müdürlükleri ve birçok kamu kurumu ise idari izin kapsamında kapalı olacak.

İDARİ İZİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Kurban Bayramı öncesinde alınan idari izin kararı sonrası öğrenciler ve veliler de okullardaki durumu araştırmaya başladı. 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları idari izinli sayılırken okullar da 9 güne uzatılan bayram tatili boyunca kapalı olacak.

