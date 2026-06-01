Fenerbahçe'nin orta sahadaki deneyimli isimlerinden Fred için Brezilya'dan çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

FRED, BREZİLYA EKİBİYLE ANLAŞTI

Globo'da yer alan habere göre; Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, sarı-lacivertlilerden Fred ile anlaşma sağladı. Tarafların, 2029 yılına kadar geçerli olacak ve 1 yıllık uzatma opsiyonu içeren sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürüldü. Brezilya ekibinin, 33 yaşındaki oyuncuyu takımın yeni liderlerinden biri olarak gördüğü ve Hulk'un ayrılığı sonrası oluşan boşluğu deneyimli oyuncuyla doldurmayı planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE BONSERVİS BEKLİYOR

Fred'in temsilcilerinin transferi Fenerbahçe yönetimine ilettiği ancak sarı lacivertlilerin oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar devam etmesi nedeniyle ayrılık konusunda maddi bir karşılık talep ettiği ifade edildi.

EVİNİ DE SATIN ALDI

Atletico Mineiro taraftarı olduğu belirtilen Fred'in son dönemde kulüple sık sık temas halinde olduğu ve Belo Horizonte kentinde bir ev satın aldığı da öne sürüldü. Transfer görüşmelerinin, Fenerbahçe'deki seçim sürecinin ardından daha da hız kazanması bekleniyor.

