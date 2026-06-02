Gençlerde daha sık! MS kronik yorgunluk sebebi
Nöroloji uzmanları, günlük yaşamda sık görülen aşırı yorgunluk ve unutkanlığın multipl skleroz (MS) belirtisi olabileceğini belirterek erken tanının önemine dikkat çekiyor. Özellikle gençlerde görülebilen hastalığın görme kaybı, uyuşma ve denge bozukluğu gibi belirtilerle ortaya çıkabildiği, modern tedavilerle kontrol altına alınabildiği ifade ediliyor.
- Günümüzde en sık karşılaşılan şikayetlerden aşırı yorgunluk ve unutkanlık multipl skleroz (MS) belirtisi olabilir.
- MS, daha çok gençleri etkileyen ve büyük çoğunlukla ataklarla seyreden bir hastalıktır.
- MS'in belirtileri arasında görme kaybı, uyuşma, güç kaybı, baş dönmesi, denge bozukluğu ve yürüme güçlüğü bulunabilir.
- MS'in kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.
- Günümüzde tedavi seçeneklerinin artmasıyla hastaların büyük ölçüde kontrol altında tutulabildiği belirtilmiştir.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Günümüzde en sık karşılaşılan şikâyetlerden olan aşırı yorgunluk ve unutkanlığın multipl skleroz (MS) belirtisi olabileceğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkingül Birday, bu belirtilerin atlanmaması ve bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.
BELİRTİLERE DİKKAT! EN ÇOK GENÇLERİ ETKİLİYOR
MS’in daha çok gençleri etkileyen bir hastalık olduğuna işaret eden Prof. Dr. Birday, “Multipl skleroz, büyük çoğunlukla ataklarla seyreden bir hastalıktır. Görme kaybı, uyuşma, güç kaybı, baş dönmesi, denge bozukluğu ve yürüme güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterebilir” ifadelerini kullandı.
MS'İN KESİN NEDENİ BİLİNMİYOR
Hastalığın seyrinin her hastada farklı ilerlediğine işaret eden Prof. Dr. Birday, “MS’in kesin nedeni bilinmiyor, ancak genetik yatkınlık ve çevresel faktörler bu konuda etkili. Günümüzde tedavi seçenekleri oldukça arttı. Atak tedavileri, atak önleyici tedaviler ve semptomlara yönelik uygulamalarla hastalarımızı büyük ölçüde kontrol altında tutabiliyoruz” açıklamasını yaptı.