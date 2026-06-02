Çöp dağları ve Phuket tatiliyle bilinen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile birlikte 53 kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İnşaat firmalarından alınan rüşvete ise “sabun” kod adını vermişler.

İzmir’de çöp dağları ile bilinen CHP’li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da aralarında olduğu 53 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Buca da rüşvete batmış! Yapmadıkları usulsüzlük kalmamış

Buca Belediye Başkanı Duman, eski Başkan Erhan Kılıç, başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden üçünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki dört zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, iki şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Buca da rüşvete batmış! Yapmadıkları usulsüzlük kalmamış

DOSYADA YOK YOK

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, “bankamatik memuru” sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtildi.

Buca da rüşvete batmış! Yapmadıkları usulsüzlük kalmamış

GERİYE DÖNÜK YOLSUZLUK

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi, CİMER ihbarları ve tanık beyanlarına göre, şüphelilerin teknik usulsüzlükleri gizlemek için “proje yapıştırma” yöntemi kullandığı, kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlediği ve rüşvet paralarını inşaat şirketleri ile lüks mülkler üzerinden akladığı ileri sürüldü.

Buca da rüşvete batmış! Yapmadıkları usulsüzlük kalmamış

RÜŞVETİ PAYLAŞMIŞLAR

İlçede yapılacak bazı inşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısının artırıldığı, sorunlu projelerin onay süreçlerinin belediye içindeki belirli görevlilerce hızlandırıldığı iddia edildi. Soruşturma dosyasında müteahhitlerin usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında belediye görevlilerine para, daire veya farklı menfaatler sağladığı, haksız kazancın belediye içerisindeki ilgili kişilerle paylaşıldığı öne sürüldü.

ÖDEME TRAFİĞİ “SABUN”

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin “sorun çözme/erteleme” anlamında bazı çevrelerde “sabun” adıyla anıldığı iddia edildi. Buca Belediyesi’nde işçiler maaşlarını alamadıklarını söyleyip eylem yaparken, Görkem Duman’ın sevgilisi türkücü Sevcan Orhan’la Tayland’ın Phuket Adası’nda tatil yaptığı ortaya çıkmıştı

Haberle İlgili Daha Fazlası