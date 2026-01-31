SPOR SERVİSİ
Önce istifa, sonra sürpriz görüşme: Fatih Terim geri mi dönüyor?
Haziran 2025'ten bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre; Suudiler, 72 yaşındaki teknik adamı yeniden göreve getirmek istiyor.
Suudi Arabistan kulübüAl-Shabab, Fatih Terim ile yeniden çalışmak istiyor.
- Al-Shabab'ın, Haziran 2025'te görevden ayrılan Fatih Terim'le ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü.
- Terim, 2024-2025 sezonunda Al Shabab'ın başında 23 maça çıktı; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 1,74'lük puan ortalaması tutturdu.
Panathinaikos'un (Aralık 2023-Mayıs 2024) ardından görev yaptığı Al-Shabab'dan Haziran 2025'te ayrılan Fatih Terim için Suudi Arabistan kulübünün yeniden harekete geçtiği öne sürüldü.
A Spor'da yer alan habere göre, Fatih Terim'le ciddi şekilde ilgilenen Al-Shabab, deneyimli teknik direktöre yeniden takımı emanet etmek istiyor.
İSTİFA KARARI BEKLENİYOR
Mevcut teknik direktör Imanol Alguacil'in kötü gidişata rağmen henüz istifa etmediği belirtilirken; ayrılığın resmiyet kazanması sonrası Terim'le masaya oturulması bekleniyor.
23 MAÇTA 1,74 PUAN ORTALAMASI
Fatih Terim, 2024-2025 sezonunda Al Shabab'ın başında 23 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Terim, 1,74'lük puan ortalaması tutturdu.
