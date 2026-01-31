Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bedir Mahallesi Kuzeyşehir kavşağında sürücü ve plakaları öğrenilemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Celal Kalahası, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Gaziantep Adli Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

